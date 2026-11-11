Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.4 комментария
Грузия отказалась от участия в саммите в Брюсселе из-за формата приглашения
Глава МИД Грузии Бочоришвили объявила о пропуске саммита в Брюсселе
Грузия намерена не отправлять представителя в Брюссель 16 ноября на саммит министров иностранных дел по «Срединному коридору» из-за приглашения прислать делегацию на пониженном уровне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы готовы участвовать во всех обсуждениях только на соответствующем уровне проводимых мероприятий», – заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
Она сказала, что «эту позицию Грузия озвучивала неоднократно, и ее хорошо знают в Еврокомиссии».
«Если там желают включить Грузию в диалог по важным вопросам, особенно по связуемости, то знают, что должны сделать – пригласить из Грузии соответствующих лиц», – сказала Мака Бочоришвили.
По ее словам, Брюссель, обвиняющий Грузию в якобы «откате от демократии», использует все возможные инструменты против Тбилиси.
«Например, я неоднократно встречалась с коллегами так, чтобы это не попадало на фото. Это вызывает улыбку, – сказала она. – Это несерьезно, нам нужно достойное партнерство, навредить репутации страны и ее достоинству мы не дадим».
Министерская встреча по Черноморскому региону, Южному Кавказу и Центральной Азии состоится в Брюсселе 16 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о директивах Брюсселя о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Тбилиси.
Ранее на неделе председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили сообщил о росте числа недовольных политикой бойкота европейских стран.
Также отказ Евросоюза пригласить официальных представителей республики на саммит по расширению назвали «детским поведением».