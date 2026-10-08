Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Власти Литвы подготовились к работе в условиях войны
Президент и правительство Литвы подготовились к работе в условиях войны
Власти Литвы ведут подготовку к работе в условиях войны с созданием альтернативных рабочих мест в случае эвакуации.
Президент, правительство и парламент Литвы готовятся к работе в условиях войны, передает ТАСС со ссылкой на советника спикера литовского Сейма Саулюса Стрипейку.
По его словам, председатель парламента проанализировал положение на Украине и «подготовил поправки к закону, которые обязывают вооруженные силы и службу охраны руководства обеспечить работу властных структур в случае войны и невозможности продолжать ее в обычном режиме».
Детальные планы разработают командование армии и служба охраны руководства, которым предстоит предусмотреть альтернативные рабочие места на случай эвакуации. Поправки находятся на рассмотрении парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Литвы поручил подготовиться к постоянной дислокации американских войск.
В августе Бундесвер заказал строительство крупной военной базы в этой стране. В том же месяце украинская компания решила построить в Литве завод по производству боеприпасов.