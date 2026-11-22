Tекст: Антон Антонов

«Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – сообщает оперштаб в Max.

В Белгородском округе на автодороге в районе села Болдыревка в результате атаки беспилотника сгорел легковой автомобиль, в поселке Майский дрон ударил по предприятию и повредил кровлю склада, а в поселке Комсомольский детонация дрона повредила шесть частных домов, легковой и грузовой автомобили и линию электропередачи; в селе Чайки повреждены два легковых автомобиля, в селе Солохи – легковой автомобиль, в поселке Октябрьский сгорел гараж и поврежден частный дом.

В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по частному дому, повредив остекление и двери, в селе Новостроевка-Первая дрон повредил кровлю и окна частного дома, в городе Грайворон беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения, повредив остекление, кровлю и хозпостройку, еще один дрон повредил газовую трубу на объекте инфраструктуры, а в поселке Хотмыжск FPV-дрон повредил частный дом.

В Борисовском округе в поселке Борисовка беспилотник повредил объект инфраструктуры, в Валуйском округе в селе Тулянка в результате атаки дрона поврежден легковой автомобиль, а в селе Борки из-за детонации беспилотника поврежден социальный объект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белгородской области украинский беспилотник ранил подростка и мужчину при ударе по легковому автомобилю.

Водитель погиб при атаке дрона ВСУ на машину в Брянской области.