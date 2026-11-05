Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Российские беспилотники поразили локомотивы и склад дронов в Харькове
Минобороны: Беспилотники поразили железнодорожные локомотивы на Украине
Операторы ударных беспилотников бригады «Варяг» нанесли удары по инфраструктуре противника, в том числе по складу БПЛА в Харькове, сообщило Министерство обороны.
Под удар российских беспилотников попали железнодорожные локомотивы и производственное помещение ТЭЦ-2, сообщает Минобороны.
Кроме того, в Харькове поражено складское помещение, использовавшееся для сборки и подготовки украинских ударных БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России применили высокоточное оружие и ударные беспилотники для массированного удара по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.
В тот же день военные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удары по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.