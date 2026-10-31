При ударе украинского дрона по дому в Брянской области погибли два человека

Два человека погибли при ударе украинского дрона по дому в Брянской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Враг ударил дроном-камикадзе по частному дому в поселке Климово. К огромному горю, погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина», – написал Ковальчук в Max.

Он добавил, что ранения получили пять мирных жителей – четыре женщины и мужчина. Кроме того, в результате атаки ранена 73-летняя жительница Погара, а в селе Воронок Стародубского района пострадали 19-летний парень и 40-летний мужчина.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они госпитализированы.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделениями Росгвардии уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении местной жительницы в результате удара украинского беспилотника по зданию администрации в Погаре.

Во вторник в результате ночной атаки украинских беспилотников на Брянск погиб мужчина.