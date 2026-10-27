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В Брянске из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства погиб мужчина
Ковальчук: При атаке украинских беспилотников на Брянск погиб человек
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Брянск погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
В Бежицком районе мужчина подорвался на сброшенном с БПЛА «тубусе» со взрывчатым веществом, сообщил Ковальчук в Max.
На месте происшествия работают пиротехники Минобороны, движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыто.
Кроме того, в Советском районе Брянска в результате атаки БПЛА ранены шесть человек, повреждены три многоквартирных дома и 11 автомобилей.
Ковальчук поручил главе Брянской городской администрации организовать работу по восстановлению поврежденных квартир.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате атаки украинского беспилотника на автобусное предприятие в Новозыбкове Брянской области получил ранения один человек. В воскресенье при ударе украинского беспилотника в Новозыбкове погиб машинист грузового поезда. В субботу в Брянской области в результате атак беспилотников со стороны ВСУ погиб один человек.