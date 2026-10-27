Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Кроссоверы Nissan Qashqai вернулись на российский авторынок
В России возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai от 1,8 млн рублей
В российских городах возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai, цены на автомобили из ближайших поставок начинаются от 1,8 млн рублей.
В российских городах вновь начали продавать кроссоверы Nissan Qashqai. Стоимость автомобилей из ближайших поставок начинается от 1,8 млн рублей, тогда как за машины с центрального склада просят от 2,58 млн рублей, пишет «За рулем».
Приобрести автомобиль можно в Москве, Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Кирове, Воронеже, Набережных Челнах, Тамбове, Красноярске и Липецке.
Автомобили оснащены техникой от китайской версии модели: бензиновым двигателем объемом два литра и мощностью 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. В комплектацию входят панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора с парктрониками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend.
Кроме того, «Москвич» приступил к продажам новых кроссоверов М70 и М90.
Представители компании «Рольф» назвали отечественный «Москвич 3» самым доступным новым кроссовером в России.