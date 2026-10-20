Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google
Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ
Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.
Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.
В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.
В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.