США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

Tекст: Игорь Иножарский

Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.