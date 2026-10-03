Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.11 комментариев
Министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ
Минфин США: Вашингтон не станет предоставлять Китаю технологии ИИ
США не станут предоставлять Китаю доступ к своим технологиям искусственного интеллекта, заявил министр финансов Скотт Бессент.
«Вероятно, такого не будет. Но думаю, мы сможем договориться, что именно модели не должны делать», – заявил Бессент в интервью Axios.
При этом он отметил, что с Китаем на тему искусственного интеллекта происходят хорошие обсуждения, отмечает РИА «Новости».
Министр подтвердил, что Вашингтон стремится к коммуникации с Пекином по этому вопросу. США хотят предложить процесс уведомлений, связанный с проблемами развития нейросетей, и рассчитывают договориться о соответствующем канале взаимодействия, добавил Бессент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.
В четверг решение Дональда Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.
В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ.