OpenAI представила ChatGPT-агента для повседневных задач на компьютере

OpenAI представила агента ChatGPT для автоматизации повседневных действий на компьютере

Tекст: Мария Иванова

Компания OpenAI представила агента на базе чат-бота ChatGPT, который способен выполнять повседневные задачи на компьютере пользователя, например совершать покупки или создавать презентации, передает РИА «Новости».

В релизе отмечается: «ChatGPT теперь может выполнять работу за вас с помощью собственного компьютера, справляясь со сложными задачами от начала и до конца».

Новая функция позволяет ChatGPT посещать сайты, фильтровать результаты поиска, запускать код, анализировать данные и выдавать редактируемые слайды и таблицы с кратким описанием итогов. В OpenAI приводят примеры: теперь пользователи могут просить агента проверить календарь, подобрать и купить продукты или проанализировать конкурентов и подготовить презентацию.

Для этого ChatGPT использует собственный виртуальный компьютер, способен переключаться между рассуждениями и действиями, а также просит разрешение на выполнение значимых операций. Пользователь может контролировать весь процесс, прерывать действия, брать на себя управление браузером или останавливать выполнение задачи в любой момент.

С сегодняшнего дня новые возможности доступны для пользователей тарифов Pro, Plus и Team, если выбрать «режим агента». Напомним, что ChatGPT стал популярным после запуска в ноябре 2022 года, собрав первый миллион пользователей за несколько дней. Одним из основателей OpenAI был Илон Маск, который позже прекратил сотрудничество со стартапом.

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