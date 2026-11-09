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В Казахстане завершили дело о выводе 427 млн долларов зарубежным казино
АФМ: В Казахстане завершили дело о переводе 427 млн долларов онлайн-казино
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование дела о переводе 427 млн долларов зарубежным онлайн-казино через инфраструктуру трех компаний.
Следствие установило, что операции проводились в интересах интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Uр, Vavada, Mostbet и 1Win, через сотни терминалов в различных банках. Общий объем операций составил 427 млн долларов, а расчетное комиссионное вознаграждение – 633,1 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АФМ.
Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе в криптовалюте.
Организатор схемы находится под стражей. Суд арестовал четыре автомобиля и 227,9 тыс. долларов наличными, связанные с фигурантами. Уголовное дело направлено в суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Казахстана объявили в розыск граждан России и Украины по подозрению в организации онлайн-казино Pinco и Pin-Up.
Также АФМ сообщило об изъятии элитных автомобилей и денег по делу казино 1Win.
В том же месяце правоохранительные органы Казахстана объявили в розыск американца и украинку по подозрению в создании нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco.