  • Новость часаВС России поразили электроподстанции в четырех областях Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    9 ноября 2026, 09:54 Мнение

    Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Представители Евросоюза регулярно высказываются о России как о крайне агрессивной милитаристской силе, которую необходимо остановить. К примеру, Кая Каллас – верховный представитель ЕС по иностранным делам – недавно заявила, что наша страна якобы нападала даже на страны Африки. Осторожно предположу, что она имела в виду гибридное участие СССР в войне за Огаден или поддержку марксистов из МПЛА в ходе гражданской войны в Анголе. Однако пытаться реконструировать ход мысли главы евродипломатии – дело неблагодарное.

    Гораздо интереснее попытаться понять, а почему вообще европейская элита воспринимает нашу страну столь враждебно? Можно, конечно, сказать об их врожденной русофобии, что будет абсолютно валидным тезисом, и на этом закончить текст. Однако можно попытаться пойти чуть дальше и попытаться понять, откуда эта русофобия взялась и что она собой реально представляет.

    Первое, о чем следует сказать – это географическая уязвимость, которая исторически вынуждала Россию всегда быть готовой к серьезной войне. С точки зрения естественных барьеров Россия является одним из наименее защищенных европейских государств с крайне проницаемыми границами. Для понимания: Великобритания обладала почти абсолютной защитой в виде Ла-Манша – так называемая останавливающая сила водных пространств (stopping power of water), о которой говорят неореалисты, позволяла Лондону чувствовать себя условно-неуязвимым игроком в европейской геополитике.

    Франция также имела естественные защиты в виде гор и воды, меньшей защищенностью обладала Германия. Однако именно российские границы оказались наиболее проницаемы как для европейских армий, так и для кочевников с востока. Как пишет политолог Роберт Джервис, «границы, через которые легко атаковать, обычно бывают подвижными. Государства, существующие в их рамках, или расширяются, или поглощаются».

    Иными словами, исторически Российскому государству приходилось выстраивать жесткую вертикаль власти и жить в постоянном ожидании возможного нападения, попутно ища способы обезопасить рубежи, присоединяя новые территории и создавая буферные зоны. Согласно широко растиражированным подсчетам, во время правления Дома Романовых Российская империя ежедневно прирастала на 140 кв. км (что, конечно же, просто усредненное значение, которое не надо понимать буквально – но оцените масштаб).

    Однако «трагедия политики великих держав» заключается в том, что их легитимный поиск собственной безопасности со стороны некорректно воспринимается как угроза. Отсюда отчасти и проистекает веками формировавшийся образ России как одновременно местами уязвимого, но при этом крайне опасного игрока, связываться с которым – себе дороже.

    Второй момент, который предопределяет столь специфическое место России в европейской геополитике, лежит на стыке политической психологии и идеологии. Как известно, для успешного политического развития любому обществу или политическому движению нужен какой-то противник – и эта потребность зашита глубоко в архаичных пластах нашей психики. Долгое время с этой функцией для Европы успешно справлялась Османская империя, одновременно являвшаяся грозной военной силой и носителем нехристианской идентичности. Однако по мере ослабления османов (в том числе и стараниями России) Турция стала трансформироваться из «опасного Иного» в «больного человека Европы», как ее предположительно называл русский император Николай I.

    Из этого следовало, что европейским правительствам был жизненно необходим какой-то другой «опасный Иной», и постепенно эту роль стали отводить Российской империи. Причем разворот произошел за считаные десятилетия – если Александр I воспринимался как христианский государь, победивший «безбожного» Наполеона, то Николай I уже превратился в «душителя свободы» и «жандарма Европы». Такая смена оптики была бы невозможна без процессов демократизации и секуляризации в самой Европе.

    Старая аристократия, которая вполне себе видела реальное положение дел, обычно была вынуждена подыгрывать внутренней аудитории для сохранения политических позиций.  Не исключено, что Николаю I также следовало не столь активно защищать старые порядки, однако он действовал в рамках своего понимания добра и зла и оценивал любую смуту в Европе как опасный и дурной пример для своих подданных.

    Таким образом, Россия постепенно трансформировалась в европейском сознании в «опасного Иного», в отношении которого агрессия не просто возможна, но и морально необходима. Однако этот статус парадоксальным образом носит обоюдоострый характер – если бы «опасного Иного» не существовало, его было бы необходимо выдумать. Западные (и не только западные) политические системы не могут существовать без внешнего врага, с помощью которого сплачивается электорат и объясняется, почему социальные выплаты надо урезать, а военные расходы – напротив, увеличивать.

    Именно поэтому европейские политики могут и будут бесконечно долго говорить о необходимости нанести «стратегическое поражение» России, но даже имей они в теории такую возможность – вряд ли реально захотели бы бесповоротно вывести нас из игры.

    Другие материалы автора

    Главное
    Установлены причастные к гибели 30 человек в херсонском селе Хорлы
    Мерц предложил назначить первую женщину-президента Германии
    Воронин: Соглашение с Киевом сделало Молдавию военной мишенью
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае
    При пожаре в Москве сильные ожоги получила олимпийская чемпионка
    Россиянка завоевала титул на конкурсе красоты в Австралии

    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов

    Самая современная цифровая финансовая инфраструктура показала в последнее время точки своей уязвимости. И речь не только об ударах ВСУ по российским дата-центрам, проблема касается всего мира. Однако вполне возможно обеспечить дополнительную защиту тех сбережений, которые каждый гражданин видит в приложениях своего телефона. Каким образом и при чем здесь цифровой рубль? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации