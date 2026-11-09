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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 09:56 • Новости дня

    Страны Евросоюза сорвали сроки исполнения закона об искусственном интеллекте

    Politico: 16 стран ЕС сорвали сроки исполнения закона об ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Шестнадцать государств Европейского союза пропустили крайний срок назначения национальных ведомств для контроля за исполнением закона об искусственном интеллекте.

    Шестнадцать европейских столиц не смогли вовремя назначить национальные органы для контроля за соблюдением закона об искусственном интеллекте, пишет Politico.

    Крайний срок истек в августе 2025 года. Шесть государств, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Словакию и Венгрию, до сих пор не выбрали контролирующее ведомство. Еще десять стран приняли лишь предварительные решения.

    Кроме того, Брюссель отложил реализацию инвестиционного проекта стоимостью 30 млрд евро по созданию семи вычислительных центров для искусственного интеллекта. Причиной стали административные задержки в странах объединения, которым потребовалось дополнительное время для завершения бюджетных процессов.

    Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский обратился в Европейскую комиссию с просьбой начать официальную процедуру против нарушителей. «Амбиции Европы в сфере искусственного интеллекта не могут быть реализованы, если национальные столицы не могут взять себя в руки», – заявил он.

    В пятницу лидеры стран Евросоюза встретятся в Дублине для обсуждения безопасности и конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ключевой темой станет снижение зависимости Европы от США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний в сфере искусственного интеллекта. Летом Европейский союз ввел строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта. В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей для избежания блокировки передовых зарубежных алгоритмов.

    8 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европейского союза в своем структурном бессилии исчерпали рычаги давления на Россию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

    Странам Евросоюза становится все труднее договариваться о введении новых секторальных ограничений, передает ТАСС.

    «То, что принятые 12 октября меры против нашей страны официально не стали именовать очередным, 22-м по счету санкционным пакетом, как раз подтверждает данную тенденцию», – заметил Панкин.

    Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях Совету ЕС удалось лишь расширить черные списки физических и юридических лиц. По его оценке, это в очередной раз свидетельствует о структурном бессилии евробюрократии. Европейские чиновники уже не могут остановиться в антироссийском запале и начать отыгрывать назад, стремясь сохранить лицо, добавил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трудности Евросоюза при согласовании новых пакетов санкций демонстрацией слабости европейских стран.

    Кроме того, спикер внешнеполитического ведомства пообещала жесткий ответ Москвы на любые попытки Брюсселя усилить давление.

    Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил отсутствие поддержки дальнейших антироссийских ограничений среди многих государств объединения.

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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    8 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    В Китае предупредили о риске создания биологического оружия с помощью ИИ

    Разработчик ИИ в Tencent заявил о риске создания биооружия нейросетями

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный ученый по искусственному интеллекту компании Tencent Винсес Яо Шуньюй заявил, что нейросети вскоре смогут освоить биологию, что грозит созданием нового биооружия и пандемиями.

    Нейросети вскоре станут достаточно мощными для освоения биологии, что несет как преимущества, так и серьезные риски, пишет SCMP.

    «Кибернетические способности ИИ-моделей, а вскоре и их биологические навыки, достигнут порога, когда станет возможным причинять реальный вред», – заявил Яо Шуньюй на научном симпозиуме в Гонконге.

    Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для производства биологического оружия. Это может спровоцировать новую пандемию, особенно в случае публикации моделей в открытом доступе. При этом передовые системы способны ускорить открытие новых лекарств и методов лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic предупредил о риске использования ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия. Исследователи компании заявили о способности искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике. Весной глава OpenAI Сэм Альтман допустил возможность создания новых патогенов с помощью нейросетей.

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    7 ноября 2026, 21:30 • Новости дня
    Дмитриев ответил на требования Киева о гарантиях безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Владимира Зеленского, который потребовал для Украины гарантий безопасности из-за того, что она не в НАТО.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на жалобы Владимира Зеленского об отсутствии у Украины членства в НАТО и гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Зачем кому-либо выступать против стабильной системы безопасности в Европе, которая обеспечит прочный мир, сотрудничество и процветание?» – написал глава РФПИ в соцсети.

    Российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В Москве подчеркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины кризиса и учесть интересы безопасности России, а не ограничиваться временным прекращением боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    МИД заявил о разрушении прежней архитектуры европейской безопасности кризисом, спровоцированным НАТО и ЕС.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе.

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    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

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    7 ноября 2026, 02:50 • Новости дня
    Мэр Тбилиси Каладзе обвинил западных послов в поощрении беспорядков в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Дипломатические представители ряда западных государств способствовали насилию и поощряли беспорядки на территории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определенного периода. Они не то чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием. Это были позорные действия, за которыми мы наблюдали, например, со стороны некоторых дипломатов», – заявил Каладзе.

    Для сравнения политик привел ситуацию с протестами в европейских государствах, где общество и власти резко осуждают нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в Грузии профинансированные европейскими странами организации действовали иначе, одобряя броски коктейлей Молотова в полицейских, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от западных послов не вмешиваться в работу Конституционного суда.

    Председатель комитета парламента республики по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа недовольных политикой Брюсселя европейских стран.

    В прошлом месяце премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал требование европарламентариев отозвать иск о запрете радикальных оппозиционных партий грубым вмешательством в систему правосудия.

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    7 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Фицо назвал сфальсифицированным референдум о вступлении Словакии в Евросоюз

    Премьер Словакии назвал сфальсифицированным референдум о вступлении страны в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что итоги состоявшегося в 2003 году референдума о вступлении республики в Европейский союз были скорректированы для достижения необходимой явки.

    Словакия официально стала частью Евросоюза в 2004 году по итогам всенародного голосования, однако его результаты могли быть недостоверными, передает РИА «Новости».

    «Мы провели референдум, который, если бы не был сфальсифицирован, то не был бы успешным. Разрыв голосов был таким незначительным, что были проведены, по моему мнению, корректировки, чтобы итоги были такими, какими должны были быть, чтобы Словакия одобрила вступление в эту организацию», – заявил Фицо.

    Из десяти референдумов, которые когда-либо проводились в Словакии, признали состоявшимся только голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года. Тогда официальная явка граждан превысила 52%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности организовать в республике технические консультации по разрешению ситуации на Украине.

    В сентябре глава словацкого правительства выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность при военном конфликте.

    В августе Братислава категорически выступила против предоставления украинской стороне особых условий для вступления в Европейский союз.

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    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    7 ноября 2026, 00:46 • Новости дня
    Фицо пригрозил ЕС судом из-за угрозы запрета российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Братислава готова обратиться в суд, если Еврокомиссия примет решение с требованием о полном отказе Словакии от поставок российской нефти, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо напомнил, что Братислава уже подала иск против Еврокомиссии из-за программы REPowerEU, которая предусматривает прекращение поставок российского газа в Словакию в 2027 году, передает РИА «Новости».

    «Если придет решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем, по всей видимости, и это решение атаковать в соответствующем суде», – заявил он.

    В Братиславе работает нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти. Сырье для предприятия закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой принадлежит завод, при этом транзит российской нефти в Словакию осуществляется по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на запрет закупки российского газа.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление исключения из санкций против российской нефти как минимум на один год.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Рютте назвал Европу «не святой» из-за масштабных закупок российского СПГ

    Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сделка Вашингтона и Москвы по дизельному топливу вызвала панику в Евросоюзе, который при этом сам продолжает активно закупать сжиженный природный газ у России.

    Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

    В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

    Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

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    7 ноября 2026, 00:58 • Новости дня
    Фицо заявил об угрозах стран ЕС урезать средства для Словакии из-за Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд европейских лидеров угрожают лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за ее нежелания поддерживать выделение кредита Украине на 70 млрд евро, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я отвергаю шантаж Словакии. Если мне некоторые премьеры очень четко говорят: «Роберт, если Словакия не согласится с новым кредитом на 70 млрд евро для Украины, то мы вам урежем на политику сплоченности», это деньги, которые нужны нам для устранения региональных различий, то я отвечаю: тут есть право вето», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Фицо отказался участвовать в новом пакете финансирования Украины.

    В прошлом году он заявил о нежелании спонсировать военную помощь Киеву.

    В январе 2025 года он пригрозил заблокировать предоставление средств Украине в Евросовете.

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