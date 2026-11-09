Страны Евросоюза сорвали сроки исполнения закона об искусственном интеллекте

Politico: 16 стран ЕС сорвали сроки исполнения закона об ИИ

Tекст: Игорь Иножарский

Шестнадцать европейских столиц не смогли вовремя назначить национальные органы для контроля за соблюдением закона об искусственном интеллекте, пишет Politico.

Крайний срок истек в августе 2025 года. Шесть государств, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Словакию и Венгрию, до сих пор не выбрали контролирующее ведомство. Еще десять стран приняли лишь предварительные решения.

Кроме того, Брюссель отложил реализацию инвестиционного проекта стоимостью 30 млрд евро по созданию семи вычислительных центров для искусственного интеллекта. Причиной стали административные задержки в странах объединения, которым потребовалось дополнительное время для завершения бюджетных процессов.

Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский обратился в Европейскую комиссию с просьбой начать официальную процедуру против нарушителей. «Амбиции Европы в сфере искусственного интеллекта не могут быть реализованы, если национальные столицы не могут взять себя в руки», – заявил он.

В пятницу лидеры стран Евросоюза встретятся в Дублине для обсуждения безопасности и конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ключевой темой станет снижение зависимости Европы от США и Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний в сфере искусственного интеллекта. Летом Европейский союз ввел строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта. В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей для избежания блокировки передовых зарубежных алгоритмов.