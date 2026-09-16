На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Глава Nvidia выступил против новых законов об ИИ
Гендиректор Nvidia Хуанг отверг необходимость регулирования ИИ
Глава американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг уверен, что индустрия не нуждается в дополнительном контроле, а компаниям следует просто тщательно выверять свои релизы.
Выступая на специальном мероприятии Salesforce, руководитель технологического гиганта призвал разработчиков самостоятельно контролировать темпы выпуска продуктов, передает Sky News.
При этом американский сенатор Берни Сандерс потребовал ввести жесткие правила безопасности, заявив: «ИИ имеет потенциал уничтожить десятки миллионов рабочих мест, стерев целые профессии».
Опасения Сандерса поддержал бывший стратег Белого дома Стив Бэннон, который предложил замедлить развитие технологий для оценки рисков. В свою очередь Дональд Трамп отверг призывы к осторожности, назвав страхи перед индустрией выдумкой и заговором.
Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи опубликовал эссе с призывом снизить скорость улучшения моделей искусственного интеллекта. Эту позицию поддержали Илон Маск и руководитель OpenAI Сэм Альтман, который подчеркнул важность внутреннего контроля без ожидания правительственных законов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в телефонном разговоре с главой Nvidia Дженсеном Хуангом назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.
Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей ранее предложил снизить скорость развития нейросетей ради безопасности.
Между тем американские сенаторы потребовали ввести федеральный мониторинг ИИ-систем после серии кибератак.