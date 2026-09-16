На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Суд признал банкротом бывшего президента банка «Югра» Нефедова
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и запустил процедуру реализации его имущества.
Инстанция приняла решение о банкротстве Алексея Нефедова по заявлению Агентства по страхованию вкладов, передает РИА «Новости».
Открыта процедура реализации имущества бывшего руководителя рухнувшего банка «Югра».
Суд также включил в реестр требований кредиторов задолженность Нефедова перед финансовой организацией, превышающую 17,3 млрд рублей. Ранее Замоскворецкий суд взыскал эту сумму солидарно с него, экс-бенефициара Алексея Хотина, бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева и экс-директора столичного филиала Нины Черновой.
Финансовым управляющим утвержден Александр Жуков из ассоциации «Меркурий». Процедура банкротства введена до марта 2027 года.
В марте 2024 года суд приговорил Хотина к девяти годам колонии, Нефедова – к восьми с половиной, Шиляева – к восьми, а Чернову – к шести годам. Следствие установило, что руководители похитили 23,6 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям.
В июле Арбитражный суд Москвы признал Алексея Хотина и Алексея Нефедова виновными в банкротстве кредитной организации.
Ранее Мосгорсуд утвердил взыскание с бывшего владельца банка более 220 млрд рублей по иску налоговой службы.
Весной прошлого года Мещанский суд столицы арестовал экс-банкира по новому делу о мошенничестве.