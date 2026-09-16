На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
ФСБ раскрыла план по разжиганию розни осужденного за госизмену Зюзина
ФСБ: Зюзев планировал привлекать журналистов к разжиганию розни
Отбывающий наказание за государственную измену Зюзев намеревался использовать отечественных репортеров для создания медиацентров, направленных на подрыв суверенитета страны, сообщает ФСБ.
Злоумышленник планировал организовать обучение представителей прессы за границей для дестабилизации обстановки внутри страны, передает РИА «Новости».
По данным силовиков, в феврале 2022 года он приступил к реализации масштабного проекта против территориальной целостности государства.
«Подразумевалось привлечение российских журналистов, обучение их за границей, и в дальнейшем, чтобы они создавали какие-то медийные центры, веб-сайты, интернет-медиа, которые разжигали бы межнациональную рознь в России», – сообщил фигурант на видеозаписи.
Инициатива включала подготовку лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов, распространение экстремистских материалов и сбор информации для структур Евросоюза. На эти цели Зюзев получил более 2 млн евро от 12 нежелательных европейских организаций. Среди спонсоров оказались британские, французские и немецкие фонды.
Суд в Республике Коми приговорил гражданина России и Канады Зюзева к семи годам лишения свободы за государственную измену.
В начале сентября Краснодарский краевой суд отправил в колонию на 14 лет россиянина со шведским паспортом за перевод средств ВСУ.