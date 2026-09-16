Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Мединский указал на движение истории Украины по спирали
Мединский напомнил о кратковременной истории украинской государственности
Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о недолговечности украинской государственности, отметив, что исторические события имеют свойство повторяться.
Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский высказался о судьбе украинской государственности, передает РИА «Новости».
Он указал на цикличность исторических процессов, комментируя недолгое существование страны в начале прошлого века.
«Сейчас другая история. Время покажет. История – вещь такая, движется по спирали», – подчеркнул Мединский в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.
В январе 1918 года Четвертый универсал Украинской Центральной рады провозгласил независимость Украинской народной республики со столицей в Киеве. Государство прекратило свое существование осенью 1920 года после взятия Каменец-Подольского Красной армией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель.
Украинский суд заочно приговорил Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы за создание школьного учебника.
Помощник президента в ответ назвал историю настоящим оружием.