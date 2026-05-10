Мединский прокомментировал заочный приговор на Украине за учебник истории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мединский прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему украинским судом, передает РИА «Новости». По его словам, «история – это оружие», и на Украине это понимают и боятся. Мединский подчеркнул, что приговор за создание школьного учебника по истории России – беспрецедентный случай.

Суд на Украине заочно приговорил Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Основанием для этого стала их работа над учебником для 11-го класса «История. История России. 1945 год – начало XXI века». Украинская сторона утверждает, что учебник якобы посягает на территориальную целостность Украины и служит инструментом «российской информационной политики» в новых регионах России.

Мединский также сообщил, что получил письмо от российских военнослужащих с линии соприкосновения, которые слушают его «Рассказы из русской истории» в минуты отдыха. Он пожелал им вернуться домой с победой и отметил, что если его работа хоть немного помогает бойцам, значит, она не напрасна.

В учебнике, о котором идет речь, рассматриваются такие темы, как начало специальной военной операции на Украине, присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, а также санкционное давление на страну. С 1 сентября 2023 года этот учебник используется во всех школах России, тираж составил более 755 тыс. экземпляров.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила авторов школьного пособия в фальсификации истории.

В ответ помощник президента России предложил отправить новые учебники всем сотрудникам украинского ведомства.