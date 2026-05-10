Эрнст поделился воспоминаниями о работе Листьева на телевидении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эрнст в фильме «Жизнь как выстрел» на Первом канале, посвященном 70-летию со дня рождения Владислава Листьева, поделился воспоминаниями о работе журналиста, передает РИА «Новости». По словам Эрнста, Листьев стремился сделать Первый канал таким, каким он его видел, постоянно находясь в процессе творческого поиска и придумывания новых форматов. Эрнст подчеркнул, что в чем-то он помогал Листьеву, однако у того всегда было собственное видение и интерес ко всему, чем он занимался.

Листьев, по словам Эрнста, не задерживался на одном проекте, переходя от одного телевизионного формата к другому и постоянно находя новые направления для развития. Генеральный директор Первого канала отметил, что Листьев был человеком, который идеально совпал со своим временем в стране, и за относительно короткий период сумел создать собственный телевизионный стиль, определивший его место в истории.

Эрнст также добавил, что у Листьева осталась особенная улыбка, которую он охарактеризовал как ироничную, хитрую, умную и добрую, и подчеркнул, что за восемь лет работы Листьев сделал то, благодаря чему его имя навсегда осталось в истории отечественного телевидения.

Владислав Листьев был первым генеральным директором ОАО «Общественное Российское Телевидение». Он родился 10 мая 1956 года в Москве и был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре столицы. Уголовное дело по факту его убийства до сих пор остается нераскрытым.

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов допустил возможность раскрытия дела об убийстве журналиста.



