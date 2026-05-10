В Москве 15 безбилетников получили реальные сроки за нападение на контролеров
15 безбилетников в Москве получили реальные сроки лишения свободы до 3,5 лет за нападения на контролеров в городском транспорте за последние три года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, «за 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы», передает РИА «Новости».
Ликсутов также подчеркнул, что в каждом случае нападения Следственный комитет Москвы проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. За три года в общественном транспорте было выявлено 140 человек, нарушивших закон и проявивших агрессию по отношению к контролерам.
Максимальный срок наказания за подобные преступления может достигать 10 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале москвичи массово пожаловались на угрозы и драки с контролерами в общественном транспорте. В октябре агрессивный безбилетник распылил газовый баллончик в лицо сотрудникам в столичном автобусе.
В ноябре Люблинский суд приговорил другого пассажира к двум годам условно за применение силы к инспекторам.