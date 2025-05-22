Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
При пожаре в Москве пострадали двое несовершеннолетних
В одном из жилых домов в столице на улице Широкая утром в четверг произошло возгорание, пострадали несколько человек, включая двух детей, сообщили в прокуратуре города.
В ходе ЧП пострадали несовершеннолетний 2008 года рождения и ребенок 2024 года рождения, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Точную причину пожара установят с помощью пожарно-технической экспертизы.
Ранее в Москве пожар произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огнеборцы спасли 11 человек, среди которых был ребенок.