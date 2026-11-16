В московском метро на станции оставили домашнего кота в переноске

В московском метро неизвестные бросили на станции кота с ветпаспортом

Tекст: Катерина Туманова

«На станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии произошла грустная история. Неизвестные намеренно оставили котика в переноске и ушли», – сообщает Дептранс.

У кота имеется ветеринарный паспорт, животное привито и кастрировано. Авторы публикации осудили подобное отношение к питомцам, напомнив об ответственности перед живыми существами.

«Домашние питомцы – это не игрушки, а живые существа, за которых мы несем ответственность. Оставлять их на произвол судьбы недопустимо», – написали сотрудники транспортного департамента Москвы.

В настоящее время брошенного кота временно приютил один из сотрудников метрополитена. Животному активно ищут новую семью и заботливых хозяев, которые будут его любить и никогда не бросят.

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