Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Синоптик спрогнозировал весеннюю аномалию на неделе в Центральной России
Синоптик Тишковец спрогнозировал аномальное тепло в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении аномально теплой погоды в Центральной России на грядущей неделе с колебаниями температуры до +6 градусов.
«В предстоящую неделю западные воздушные потоки, словно невидимый дирижер, продолжат гнать через европейский континент огромные массы воздуха, рожденные над Атлантикой, где в океанской колыбели их коснулось теплое дыхание Гольфстрима. Эта атмосферная река будет нести с собой странную, почти мартовско-апрельскую аномалию среди формально наступившей 14 ноября климатической зимы», – рассказал Тишковец РИА «Новости».
Синоптик добавил, что в понедельник ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до +5 градусов. Во вторник станет прохладнее из-за облачности, температура не превысит +3 градусов.
В среду в Центральной России прогнозируются мокрый снег с дождем, гололедица и аномально низкое атмосферное давление в 730 миллиметров ртутного столба.
В четверг теплый сектор циклона принесет обложные дожди, из-за чего полностью растает снежный покров, а дневная температура поднимется до +6 градусов.
За двое суток в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков. В пятницу и субботу сохранится теплая и дождливая погода, а в воскресенье осадки вновь перейдут в смешанную и твердую фазу, заключил специалист.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус рассказал о сокращении климатической зимы в Москве. Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год. В октябре Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.