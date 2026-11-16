Юрист предупредил о рисках переквалификации договора с ИП в трудовой

Юрист Селезнев указал на риски признания договора с ИП трудовым

Tекст: Катерина Туманова

По словам эксперта, суды оценивают не наименование договора, а его фактическое содержание. Ключевыми признаками трудовых отношений являются личное выполнение работы по определенной должности, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка и графику работы работодателя, обеспечение работодателем условий труда, регулярные выплаты, устойчивый и стабильный характер отношений, а также интегрированность работника в организационную структуру компании, пояснил Селезнев радио Sputnik.

«Признание отношений трудовыми влечет для компании-заказчика (или ИП-работодателя) серьезные негативные последствия. Во-первых, налоговые доначисления и штрафы», – предупредил юрист.

Кроме того, нарушителей ждет административная ответственность. По словам Селезнева, существуют и другие риски: уголовная ответственность в случае доказанности фиктивности схемы, пересчет обязательств перед работником и невозможность простого расторжения договора с ним как с исполнителем.

Для ИП, чьи отношения будут признаны трудовыми, открываются возможности взыскания недополученных выплат, восстановления на работе, компенсации морального вреда, внесения записи в трудовую книжку и восстановления трудового стажа, заключил эксперт.

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