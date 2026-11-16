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Стояногло и Гагауз вышли во второй тур выборов главы Гагаузии
ЦИК Молдавии: Ни один кандидат не набрал 50% на выборах главы Гагаузии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии определится во втором туре голосования, поскольку ни один из претендентов не смог преодолеть порог в 50% голосов избирателей.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии после обработки 93% протоколов, во второй тур выходят бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Федор Гагауз, передает РИА «Новости».
Стояногло набирает 38,46% голосов, а Гагауз получает 25,06%.
За ними следуют Корнелиу Дудник с 16,25% и Иванна Кексал с 9,65% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 5%.
Жители Гагаузской автономии в воскресенье выбирали главу региона и новый состав народного собрания на 67 избирательных участках. Для победы в первом туре претенденту требовалось набрать более половины голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Гагаузской автономии Молдавии открылись избирательные участки. Явка достигла необходимого минимума в 25%. После подсчета четверти бюллетеней Александр Стояногло захватил лидерство в голосовании.