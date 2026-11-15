Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Стояногло стал лидером на выборах в Гагаузии после обработки 25,37% протоколов
Стояногло стал лидером на выборах главы Гагаузии с 36% голосов
Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло захватил лидерство на выборах главы Гагаузской автономии, набирая более 36% голосов после подсчета четверти бюллетеней, следует из данных ЦИК Молдавии.
По предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 25,37% протоколов Александр Стояногло получает 36,46% голосов, передает РИА «Новости».
Второе место занимает бывший депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Федор Гагауз с 25,21%. За ним следуют экс-депутат Корнелиу Дудник, набравший 15,50%, и мэр села Копчак Олег Гаризан с 7,56% голосов.
В списках избирателей значилось более 129 тыс. человек, итоговая явка в первом туре достигла 37,60%. Для безоговорочной победы кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, в противном случае лидеры гонки встретятся во втором туре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье явка на выборах руководителя Гагаузии достигла необходимого минимума для признания голосования состоявшимся. В начале месяца президент Молдавии Майя Санду отказалась рассматривать обращение о помиловании бывшего башкана региона Евгении Гуцул. В прошлом месяце Конституционный суд республики отклонил запрос оппозиции об отмене требования о знании румынского языка для кандидатов в главы автономии.