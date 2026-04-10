  Под завалами во Владикавказе нашли второго погибшего
    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 14:59 • Новости дня

    У дома в Нижегородской области образовался шестиметровый карстовый провал

    Tекст: Дарья Григоренко

    Карстовый провал глубиной около четырех метров и диаметром пять-шесть метров образовался утром возле двухквартирного дома в деревне Валтово Навашинского округа Нижегородской области, сообщили в районной администрации.

    Администрация округа сообщила: «На данный момент грунт продолжает разрушаться, есть угроза разрушения дома. Хозяйку одной квартиры эвакуировали, владельцам второй квартиры также предложено помещение для эвакуации», передает РИА «Новости».

    Сейчас за ситуацией организован постоянный мониторинг. После проведения обследования специалисты планируют засыпать провал и принять необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

    Ранее в Дагестане на трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала мост обрушился из-за подъема уровня воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после мощного ливня в Казани образовался провал шириной в две полосы, над которым завис троллейбус.

    9 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    В России меняются правила перевода денег через СБП

    НСПК: Указание ИНН при переводах через СБП станет обязательным с 1 июля

    В России меняются правила перевода денег через СБП
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 июля станет обязательным указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков.

    Нововведение касается как переводов между физическими лицами, так и операций между юрлицами и физлицами, передает РИА «Новости». По словам Юркова, это позволит эффективнее противодействовать дропперству, поскольку ИНН крайне сложно изменить, в отличие от номера телефона, карты или паспорта.

    Юрков пояснил, что уникальность ИНН позволит проверять риски сразу в национальной платежной системе «Мир» и в СБП, а также развивать новые защитные инструменты, чтобы усложнить мошенникам обход ограничений.

    При этом клиентам банков не придется вводить никаких дополнительных данных – обязанность по указанию идентификационного номера налогоплательщика при совершении переводов и платежей через СБП возложена на кредитные организации. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснила пресс-секретарь департамента безопасности НСПК Елена Бочарова.

    Ранее МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC.

    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    10 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

    Политолог Корнилов: Мятеж в ВСУ под Чугуевом – не последний

    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мятеж на полигоне в Чугуевском районе показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось о расправе над украинскими бойцами в Харьковской области.

    «Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

    «ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

    «Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

    «Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

    «Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

    В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

    Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.

    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    10 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

    Tекст: Вера Басилая

    Пасха уверенно сохраняет позиции одного из самых значимых праздников в России: 73% опрошенных планируют отметить её в кругу семьи или с гостями, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Пасха заняла четвертое место среди наиболее значимых праздников в стране, уступив только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. По результатам опроса, 73% россиян собираются отмечать Пасху, несмотря на снижение доли граждан, считающих этот праздник крайне важным – только 22%, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом, следует из опроса на сайте ВЦИОМ.

    Наиболее распространенными традициями в семьях остаются окрашивание яиц (15%), выпечка куличей и совместные застолья (по 10%). Однако только 46% опрошенных намерены готовить пасхальные блюда, а 38% планируют принимать гостей. Снижение числа приверженцев кулинарных традиций отмечено на 9 процентных пунктов за год.

    Аналитики отмечают, что за последние 20 лет православная идентичность в России сохраняет доминирующее положение, но за последнее десятилетие ее уровень снизился на 10 процентных пунктов. При этом портрет типичного православного сегодня – это женщина старшего возраста, проживающая в небольших городах или на селе.

    Самый православный округ в России – Сибирский, а наименее православный предсказуемо Северо-Кавказский.

    ВЦИОМ также указывает на трансформацию традиций: значимость религиозных обрядов уступает место семейному общению, а поездки на кладбище и посещение храмов отходят на второй план. Социально-демографический анализ показывает, что домашние и кулинарные ритуалы наиболее характерны для женщин и пожилых, тогда как молодежь чаще дистанцируется от религиозных форм.

    Великий пост по-прежнему соблюдается символически: индекс строгости составляет 14 из 100 возможных пунктов, причем среди молодежи этот показатель еще ниже. Строгого поста придерживаются в основном религиозно ориентированные россияне, но даже среди них вовлеченность невелика – всего 18 пунктов. В целом можно говорить о смещении от ритуальной дисциплины к символическому участию, где пост сохраняет значение как элемент традиции, но утрачивает статус обязательной повседневной практики.

    Опрос проводился 16 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    10 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На полигоне в лесах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно призванных солдат ВСУ, но ее подавили украинские националисты, сообщил связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный Ветер».

    Инцидент произошел в лагере подготовки штурмовых подразделений, сообщается в канале «Северный Ветер» в Max.

    Попытка мятежа завершилась жестокой расправой со стороны националистических подразделений.

    Генеральный штаб украинской армии тщательно скрывает факт массового неповинения бойцов.

    Родственникам погибших при подавлении бунта военнослужащих отправляют фальшивые документы. Командование официально списывает потери на естественные причины смерти.

    Одной из жертв жестокой расправы стал уроженец Николаева И.В. Терентьев 1979 года рождения. Семье передали тело мужчины с многочисленными переломами.

    До этого командование украинского полигона в Днепропетровской области расстреливало мобилизованных солдат за попытки побега. В Черниговской области военные заставляли новобранцев ползать по земле под выстрелы.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    10 апреля 2026, 10:56 • Новости дня
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Италии новый оппозиционный лидер Сильвия Салис, мэр Генуи и бывшая спортсменка, привлекла внимание как возможная альтернатива премьеру Джордже Мелони на грядущих выборах, пишут СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Салис заявила: «Я – прогрессивный кандидат, который твердо верит, что экономическое развитие и социальная справедливость могут сосуществовать». По ее мнению, действующее правительство не смогло обеспечить ни то, ни другое, из-за чего недовольны и богатые, и бедные.

    Салис вышла на политическую арену в 2025 году, объединив оппозицию и победив кандидата, поддержанного Мелони, на выборах мэра. Недавний референдум о реформе судебной системы стал серьезным ударом для власти: в Генуе против инициатив правительства высказались 64% избирателей, что на 10% выше национального показателя.

    Хотя оппозиция воодушевлена успехом, единого лидера у нее пока нет. Помимо Салис, основными претендентами на лидерство считаются глава Движения «Пять звезд» Джузеппе Конте и Эльи Шляйн, возглавляющая Демократическую партию.

    Салис строит свою программу на умеренной левой повестке: реформе здравоохранения, усилении налогового контроля, адресном регулировании цен на энергию и поддержке рождаемости, при этом избегая жестких идеологических позиций. Она отмечает, что растущее неравенство и проблемы среднего класса становятся заметны даже среди работающего населения.

    Бывший премьер-министр Маттео Ренци поддерживает Салис, а ее команда уже пополнилась его бывшим пресс-секретарем. Хотя Салис заявила, что не собирается участвовать в праймериз, она не исключает возможности выставить свою кандидатуру, если получит объединяющий запрос от оппозиции.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала министра туризма покинуть пост ради спасения репутации правительства после болезненного поражения правящей коалиции на голосовании.

    Напомним, Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы. Газета ВЗГЛЯД писала, как неудачное голосование разрушило ауру политической неуязвимости главы итальянского правительства.

    9 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих, получив взамен 41 тело, что отражает разницу в потерях, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.

    Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    В марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

    Регулятор отметил, что в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 трлн рублей по сравнению с 2,9 трлн рублей в феврале. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.

    «Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – сказано в материалах ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк ожидает, что в ближайшие пять лет наличные деньги и банковские карты сохранят свои позиции на рынке.

    9 апреля 2026, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану

    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия никогда не нарушала условий концессионного договора на армянские железные дороги, поэтому попытки Никола Пашиняна пересмотреть статус-кво – не более чем игра на публику в преддверии парламентских выборов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Иван Лизан. Ранее премьер Армении допустил передачу российской концессии.

    «Заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что нахождение железных дорог республики в российской концессии якобы мешает привлечению других международных партнеров, не выдерживает никакой критики», – считает экономист Иван Лизан. – «Он утверждает, что аффилиация с РЖД отпугивает потенциальных клиентов. Однако наша компания не находится под западными санкциями».

    Эксперт напомнил, что на РЖД распространяется лишь одно ограничение: компания не может привлекать капитал из ряда европейских государств. Но на работу с грузами и их перевозку это никак не влияет. «Пашинян во многом преувеличивает проблему. Да и желающих использовать армянское полотно не так уж много», – добавляет он.

    Местная железная дорога находится в концессии ЮКЖД (дочерней компании РЖД) с 2008 года. За это время, подчеркивает Лизан, никаких нарушений со стороны России выявлено не было. «Соответственно, законных оснований для досрочного расторжения договора нет», – указал собеседник.

    Более того, подобное решение навредит самой Армении. Именно Россия сейчас загружает транзитные мощности страны, и без российского участия делать это будет некому. «Вся отлаженная система рухнет, и республика окажется в дезинтеграционном пространстве», – предупреждает эксперт. – «Еревану будет сложно даже просто поддерживать текущее состояние полотна».

    В силу географических особенностей Армении вообще трудно найти партнеров в железнодорожной сфере. Если рассуждать нейтрально, идея Пашиняна могла бы сработать при усилении сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Но, по словам экономиста, Анкаре и Баку не нужен посредник в лице Еревана – они способны работать напрямую.

    «Инициатива армянского премьера – заведомо провальная и даже вредная для республики. Но он поднимает эту тему ради победы на грядущих выборах 7 июня. Пашинян надеется, что Россия придет в бешенство от его заявлений, и использует это в кампании», – считает Лизан.

    Ранее Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии на армянские железные дороги представителям Казахстана. Премьер объяснил, что никаких дискуссий «за спиной» у Москвы быть не может. Тем не менее, по его оценке, данный шаг принесет Еревану немало выгод. Якобы многие международные игроки обходят республику после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил Пашинян, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Российский вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    @ Emiri Diwan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

