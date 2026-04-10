Глава РСПП заявил о недостаточном снижении ключевой ставки ЦБ

Глава РСПП Шохин: Темпы снижения ставки ЦБ недостаточны для роста инвестиций
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что текущие темпы снижения ключевой ставки Банком России недостаточны для восстановления необходимых параметров роста экономики и увеличения инвестиций.
«Я считаю, что этого мало. Для экономики, для восстановления инвестиций этого не достаточно. Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться», – заявил он, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что восстановление инвестиций необходимо, на что указывают темпы роста ВВП в последние месяцы. Шохин отметил, что ситуация вызывает тревогу, поскольку замедление экономики может усложнить последующий экономический рост.
По его оценке, ускорение инфляции, наблюдаемое сейчас, не является устойчивым трендом. Это, по словам главы РСПП, даст возможность Центробанку на ближайшем заседании снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Шохин прогнозирует, что Банк России будет двигаться небольшими шагами и к концу года ставка может достичь 13%.
Напомним, 20 марта Банк России понизил ключевую ставку до 15%.
ЦБ заявил о возможности снижения ключевой ставки в апреле.