Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

Tекст: Ольга Никитина

Какие законы и изменения вступают в силу с 1 июня 2026 года

Июнь 2026 года принесет россиянам сразу несколько значимых нововведений. Вот главные из них:

Старт приема заявок на новую семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми.

для работающих родителей с двумя и более детьми. Повышение пенсий для граждан, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности.

для граждан, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности. Эксперимент по посадке в самолет по биометрии в аэропортах Пулково и Шереметьево.

в аэропортах Пулково и Шереметьево. Новые правила ввоза товаров из стран ЕАЭС через систему СПОТ.

через систему СПОТ. Увеличение госпошлин за выделение телефонных номеров для операторов связи.

за выделение телефонных номеров для операторов связи. Обязательный отчет о движении средств по зарубежным счетам (срок подачи – 1 июня).

(срок подачи – 1 июня). Новые ГОСТы для гостиниц, сантехники и даже туалетной бумаги.

Новая семейная выплата с 1 июня 2026 года: кто сможет получить

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. По сути, это налоговый кешбэк: работодатель в течение года удерживает с зарплаты родителя НДФЛ по ставке 13%, а затем государство пересчитывает налог по ставке 6% и возвращает разницу.

Кто имеет право на выплату

Семьи с двумя и более детьми (родными, усыновленными, находящимися под опекой).

Возраст детей – до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении).

Среднедушевой доход семьи – не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Родители – налоговые резиденты РФ, постоянно проживающие в России.

Отсутствие задолженности по алиментам.

При расчете среднедушевого дохода учитываются заработная плата, пенсия, стипендия, доходы от самозанятости, алименты, проценты по вкладам, а также само единое пособие. Также проводится оценка имущественной обеспеченности по тем же критериям, что и для единого пособия.

Какую сумму можно получить

Работодатель за год удерживает с зарплаты НДФЛ 13%. Если семья соответствует критериям, налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу (7% от дохода) возвращают. Например, если родители за год заработали 800 тыс. рублей, они уплатили 104 тыс. рублей налога. При пересчете по ставке 6% сумма налога составила бы 48 тыс. рублей. Возврат – 56 тыс. рублей.

Когда и как подавать заявление

Заявление на выплату за 2025 год можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Оформить можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских офисах Социального фонда. Большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно, но в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы (например, справка из учебного заведения). Рассмотрение заявления занимает до 10 дней. Выплата, как и другие меры социальной поддержки, защищена от списания за долги.

Повышение пенсий с июня 2026 года

С 1 июня 2026 года бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Они начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9584,69 рубля, соответственно, после удвоения – 19 169,38 рубля. Пенсию повышают в беззаявительном порядке – обращаться в Социальный фонд не нужно.

Также прибавку получат пенсионеры, которым в мае 2026 года впервые присвоили I группу инвалидности. Им также удваивают фиксированную выплату со дня установления группы инвалидности.

Кроме того, пенсионеры, у которых есть нетрудоспособные иждивенцы (несовершеннолетние дети, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды), могут получить доплату в размере 3194,90 рубля на каждого иждивенца.

График выплаты пенсий в июне 2026 года: переносы из-за Дня России

Из-за празднования Дня России (12 июня) график выплаты пенсий в июне 2026 года изменится. Праздник выпадает на пятницу, образуя длинные выходные с 12 по 14 июня. По установленному правилу, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, пенсию перечисляют в последний рабочий день перед этой датой.

Переносы пенсий в июне 2026 года:

Пенсия за 6–7 июня (суббота и воскресенье) придет 5 июня (пятница).

Пенсия за 12–14 июня (праздник и выходные) придет 11 июня (среда).

Пенсия за 20–21 июня (суббота и воскресенье) придет 19 июня (пятница).

Пенсия за 27–28 июня (суббота и воскресенье) придет 26 июня (пятница).

Пенсионеры, получающие выплаты через банк на карту, получат деньги в указанные даты. Зачисление может произойти в любое время суток. Если пенсия не пришла с утра, стоит подождать до вечера и при повторном отсутствии обратиться в банк или Социальный фонд.

Для получателей пенсий через «Почту России» доставка осуществляется в период с 1 по 25 июня по графику конкретного отделения. Рекомендуется уточнить дату доставки в своем почтовом отделении.

Биометрия в аэропортах с июня 2026 года

С 1 июня 2026 года в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Шереметьево (Москва) стартует эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) для предполетных формальностей. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и коснется рейсов «Аэрофлота» по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Как будет работать система

Биометрией можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку. Однако при проходе в зону транспортной безопасности требование предъявить паспорт на время эксперимента сохраняется. Технология позволит ускорить прохождение предполетных формальностей – считывание лица камерой занимает столько же времени, сколько сканирование QR-кода посадочного талона, но пассажиру больше не нужно ничего сканировать.

Нужно ли сдавать биометрию

Участие в эксперименте исключительно добровольное. Каждый пассажир может выбрать, как проходить на борт – по паспорту или с использованием биометрии.

Как зарегистрировать биометрию

Заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в ЕБС можно в уполномоченном банке, а также в специальных точках в аэропортах, через «Госуслуги» и МФЦ.

Новые правила ввоза товаров из ЕАЭС с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года импортеры, ввозящие товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом, должны будут заранее сообщать о планируемой поставке через информационную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Система запускается без переходного периода.

Поставщику потребуется заполнить в электронном виде документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме, равной величине косвенных налогов, подлежащих уплате.

Какие товары подпадают под новые правила: на первом этапе система распространяется только на товары, ввозимые автомобильным транспортом, поскольку основной объем импорта в РФ из стран ЕАЭС поступает именно этим путем. В дальнейшем новые правила могут распространиться на другие виды транспорта.

Исключения: не нужно регистрировать в СПОТ валюту, ценные бумаги, нефть, электроэнергию и товары для личных или семейных нужд.

Ожидается, что благодаря новым правилам импорт из стран ЕАЭС в Россию станет более прозрачным, снизится оборот нелегальной продукции и вырастет собираемость налогов.

Изменение госпошлин за телефонные номера с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года увеличиваются государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи. Ставки пошлин дифференцированы в зависимости от типа ресурса.

Наиболее массовая операция – выделение одного телефонного номера из плана нумерации для сетей связи общего пользования – обойдется операторам в 100 рублей за номер. Самые дорогие изменения касаются кодов идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи – 6 500 000 рублей за один код.

По оценкам экспертов, новая пошлина может незначительно повлиять лишь на стоимость сим-карты при оформлении нового контракта. Конкуренция на российском рынке мобильной связи очень высока, поэтому операторы неохотно повышают тарифы на услуги связи, опасаясь потерять долю рынка.

Обязательный отчет об иностранных счетах до 1 июня 2026 года

Граждане РФ, имеющие банковские счета за рубежом или зарубежные электронные кошельки, обязаны представить в налоговые органы отчет о движении денежных средств (ОДДС) за 2025 год. Срок подачи отчетности – не позднее 1 июня 2026 года.

Кто должен отчитываться:

Если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, отчет подается при превышении лимита 600 тыс. рублей (остаток на 31 декабря или сумма оборотов за год).

Если зарубежный счет открыт в странах, с которыми нет автоматического обмена финансовой информацией, отчет подается в любом случае, независимо от суммы.

Отчитаться можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или лично. За несдачу отчета предусмотрен штраф: при первом нарушении – от 2 до 3 тыс. рублей, при повторном – до 20 тыс. рублей. Кроме того, если по зарубежному счету проходили доходы, не задекларированные в России, наступает налоговая ответственность за непредоставление 3-НДФЛ.

ИП: срок смены налогового режима – 1 июня 2026 года

1 июня 2026 года – последний день, когда индивидуальные предприниматели могут уведомить налоговую о смене режима налогообложения или объекта налогообложения.

Если в 2025 году предприниматель работал на патенте (ПСН) и заработал больше 20 млн рублей, до 1 июня нужно уведомить налоговую о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН).

Ускоренная блокировка счетов с 14 июня 2026 года

Начиная с 14 июня 2026 года банки переходят на более строгий режим работы со счетами лиц, включенных в список Росфинмониторинга. Финансовые учреждения будут обязаны ускоренно блокировать счета граждан, подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности.

Ограничения на вывоз драгметаллов и лома с 1 июня 2026 года

В период с 1 июня по 30 ноября 2026 года в России вводятся временные ограничения на экспорт лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Ограничения не распространяются на отдельные технологические образцы, пилотные проекты в сфере переработки сырья и некоторые категории компаний.

Новые ГОСТы с июня 2026 года

С 1 июня 2026 года вступают в силу новые государственные стандарты, затрагивающие разные сферы жизни.

Для гостиниц и отелей: новые стандарты касаются всех мест размещения гостей – гостиниц, отелей, хостелов, апартаментов и других. Изменения касаются порядка работы заведений и приема иностранных туристов.

Для товаров: обновляются ГОСТы на ряд товаров, включая сантехнику (унитазы, раковины, биде), туалетную бумагу и пивные напитки. В частности, рулон туалетной бумаги должен быть не менее 90 мм в ширину, а высота пены у пива теперь не должна превышать 15 мм.

Как отдыхаем в июне 2026 года

В июне 2026 года россиян, работающих на пятидневке, ждет короткая неделя с 8 по 11 июня. Выходными будут три дня подряд – с 12 по 14 июня включительно.

Дополнительный выходной приурочен к празднованию Дня России (12 июня), который является нерабочим праздничным днем согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. 11 июня – сокращенный предпраздничный день, рабочий день будет на час короче.

Всего в июне 30 дней, из которых 21 рабочий и девять выходных и праздничных.

Главные изменения июня 2026 года – кратко