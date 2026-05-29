Цена нефти Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 91 доллара за баррель, передает ТАСС. Подобное снижение зафиксировано впервые с 17 апреля текущего года.
Согласно данным торгов на 12.19 по московскому времени, цена Brent снижалась на 1,9%, достигая отметки в 90,94 доллара за баррель. К 12.41 по московскому времени падение незначительно ускорилось, и нефть торговалась уже на уровне 90,93 доллара за баррель, потеряв 1,91%.
Одновременно с этим наблюдалось снижение стоимости фьючерсов на нефть марки WTI. Контракты с поставкой в июле 2026 года подешевели на 1,83%, опустившись до 87,27 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 29 мая марка Brent подешевела до 91,73 доллара за баррель.
Неделей ранее котировки июльских фьючерсов на североморскую смесь опустились ниже отметки в 102 доллара.
В начале мая цена американской нефти WTI упала до 95 долларов.