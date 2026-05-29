Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 92 долларов

Биржевая цена нефти Brent впервые с апреля упала ниже 92 долларов
Котировки июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE продемонстрировали заметное снижение, пробив важную психологическую отметку впервые за последние полтора месяца.
Утром торги углеводородами показали отрицательную динамику, передает ТАСС. Ночью марка Brent подешевела на 1,05%, достигнув отметки 91,73 доллара за баррель.
Ближе к девяти часам утра падение котировок немного замедлилось. Стоимость эталонного сорта зафиксировалась на уровне 91,95 доллара, потеряв 0,81%.
Одновременно с этим подешевела и американская марка WTI с поставкой в июле 2026 года. Ее цена снизилась на 1,02% и составила 87,99 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 102 доллара за баррель.
В середине апреля котировки североморской смеси падали ниже 90 долларов.
Аналитики допускали дальнейшее снижение цен до 85 долларов на фоне возможного развала ОПЕК.