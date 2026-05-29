Развитие ИИ будет одним из приоритетов техраздела Народной программы «Единой России»
Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил, что развитие искусственного интеллекта станет одним из приоритетов технологического раздела Народной программы «Единой России».
Политик подчеркнул, что курс на ИИ отражает позицию президента России. По его словам, именно она сейчас определяет повестку технологического развития страны.
«Из выступления Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме ясно: Россия намерена активно развивать технологии искусственного интеллекта и создавать для этого все необходимые условия», – написал Сидякин в своем Max. Он отметил, что государство осознает стратегическое значение ИИ для экономики, науки, промышленности и государственного управления и готово вкладываться в это направление.
По оценке Сидякина, президент видит в искусственном интеллекте прежде всего возможности, а не угрозы, и поддерживает не сдерживание новых технологий, а их рациональное и последовательное внедрение в интересах людей, бизнеса и государства. Он указал, что важно развивать не только готовые ИИ-решения, но и базовые условия для них: научные исследования, подготовку специалистов, вычислительные мощности и надежную энергетику.
Руководитель ЦИК «Единой России» напомнил, что партия уже ведет работу по формированию технологического раздела Народной программы через Совет по инновационному и технологическому развитию. Он сформулировал задачу как создание условий для развития отечественных технологий, поддержки российских разработчиков, подготовки кадров и внедрения передовых решений в ключевые отрасли.
Сидякин выразил уверенность, что сочетание государственной поддержки, сильной научной базы и возможностей бизнеса позволит создавать конкурентоспособные российские ИИ-продукты, востребованные в стране и за рубежом, и призвал молодых специалистов, ученых, инженеров и предпринимателей активнее включаться в эту работу.