Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.3 комментария
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай
Во вторник президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. В аэропорту Шоуду в Пекине российского лидера встретил глава МИД КНР Ван И (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
В Пекине у трапа Владимира Путина встречали дети в голубых рубашках и белых брюках, которые приветствовали российского лидера флагами России и Китая (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Кроме того, в аэропорту Пекина была организована торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Визит российского лидера в Китай приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Основные мероприятия намечены на 20 мая — в этот день пройдут переговоры на высшем уровне и ряд ключевых встреч (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Президента России у трапа самолета ожидал автомобиль Aurus с китайскими номерами, на котором глава государства будет перемещаться в ходе своего визита (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)