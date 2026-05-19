Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

Tекст: Олег Исайченко

НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Züricher Zeitung.

По словам министра, Североатлантический альянс – якобы «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

Примечательно, что на этом фоне три разведывательных самолета, принадлежащих странам блока, были обнаружены в воздушном пространстве в непосредственной близости от Калининградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ российского региона совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии.

С аэродрома в румынской Констанце также взлетел американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который за последний месяц неоднократно фиксировался в районе Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Еще один самолет – Saab 340B ISR, принадлежащий военно-воздушным силам Швеции, способен вести разведку на расстоянии до 300-400 км, заметил собеседник агентства.

Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

То, что у Североатлантического альянса существуют такие проекты, открыто признал бывший замглавы литовского МИД Дарюс Юргелявичус. Кроме того, глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс ранее заявлял, что Вильнюс может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как меру давления на Москву и Минск.

Напомним, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. В минувшем месяце парламент республики одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России.

Владимир Путин неоднократно предупреждал, что попытка блокады эксклава приведет к невиданной до этого момента эскалации конфликта и может перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности эксклава.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы в отношении российского региона, подчеркивал: «Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать об этом, не раз говорили: все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил литовского министра с Моськой из басни Крылова.

«Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал»,

– написал он в своем Telegram-канале. «Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого, судя по всему, не понимает», – сказал газете ВЗГЛЯД Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

«Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но

в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране.

Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. «В современной Европе есть единое мнение о том, что Россия – враг. Но в деталях согласия не наблюдается», – отметил он. В пример собеседник привел отношения Греции и Турции, которые считают друг друга противниками и периодически делают резкие обоюдные заявления. «При этом эти две страны входят в НАТО, сотрудничают, развивают общие экологические программы в Эгейском море», – добавил политолог.

По его словам, руководство Испании, Франции, Австрии или Болгарии, может быть, не очень любит Россию, но они не настроены на то, чтобы откровенно провоцировать Москву. Заявление Будриса Межевич спикер назвал «угрозой с позиции слабого».

«Этот несчастный больной человек исходит из того, что НАТО будет воевать с Калининградской областью. Но это невозможно»,

– отметил аналитик. «Во-первых, США не заинтересованы в конфликте в Европе, тем более – с ядерной державой», – пояснил собеседник. Эксперт привел сценарий, согласно которому Литва атакует Калининградскую область, а США поддерживают Вильнюс. «В результате будут сожжены тихоокеанские военные базы. Это может устроить литовскую сторону, но не Вашингтон. Да и в целом непонятно, зачем европейским странам проводить такой "эксперимент"», – заметил Межевич.

«Во-вторых, Калининградская область – часть России. В случае нападения на регион Литва исчезнет за 48 часов – если говорить о сухопутной операции, и за 20 минут – если речь пойдет о применении тактического ядерного оружия», – добавил спикер.

Он полагает, что Будрис понимает последствия реализации его призыва напасть на Калининград, но дело в том, что все литовские министры ведут себя примерно одинаково и делают безумные заявления про эксклав. «Причина проста – им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – уточнил политолог.

Аналитик допустил, что заявление Будриса связано с недавними падениями украинских беспилотников в странах Прибалтики и объясняется попытками отвлечь внимание общественности от инцидентов.

«Как бы то ни было, России нужно сохранять хладнокровие и спокойствие на фоне призывов прибалтийских чиновников и внимательно изучать потенциальные цели на территории Литвы, чтобы никого не забыть»,

– подчеркнул Межевич. Военный эксперт Юрий Кнутов, в свою очередь, считает, что уровень компетенций главы МИД Литвы не позволяет ему в полной мере осознать последствия нападения на Калининград. «Заявление дипломата свидетельствует о его низкой квалификации. По всей видимости, он не понимает, что такое выступление – это, по сути, призыв объявить войну России – ядерной державе», – отметил собеседник, напомнив, что в эти дни российские и белорусские военные проводят учения по отработке подготовки к боевому применению ЯО.

На этом фоне высказывания литовского министра о возможностях НАТО для нанесения удара выглядят самоубийством. «Калининград – как известно, эксклав. Для его прикрытия у нас сформирован Ленинградский военный округ», – напомнил специалист. Что касается непосредственно Калининградской области, там создано укрепление, способное сдерживать противника, развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», причем ракеты могут нести ядерную боевую часть, продолжил спикер.

Кроме того, в регионе расположен пункт базирования Балтийского флота, добавил Кнутов. «От группировки, которая находится в Калининграде, не требуется ведения продолжительного боя. Их задача – продержаться определенное время, до того момента, пока мы не задействуем основные силы и средства, в том числе ядерные», – сказал он. Эксперт напомнил: согласно ядерной доктрине, в случае агрессии против России Москва оставляет за собой право применить ЯО.