  • Новость часаЭстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Оверчук заявил о подготовке плана по союзному договору
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    19 мая 2026, 14:34 • Политика

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО?

    НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Züricher Zeitung.

    По словам министра, Североатлантический альянс – якобы «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Примечательно, что на этом фоне три разведывательных самолета, принадлежащих странам блока, были обнаружены в воздушном пространстве в непосредственной близости от Калининградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ российского региона совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии.

    С аэродрома в румынской Констанце также взлетел американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который за последний месяц неоднократно фиксировался в районе Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Еще один самолет – Saab 340B ISR, принадлежащий военно-воздушным силам Швеции, способен вести разведку на расстоянии до 300-400 км, заметил собеседник агентства.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    То, что у Североатлантического альянса существуют такие проекты, открыто признал бывший замглавы литовского МИД Дарюс Юргелявичус. Кроме того, глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс ранее заявлял, что Вильнюс может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как меру давления на Москву и Минск.

    Напомним, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. В минувшем месяце парламент республики одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что попытка блокады эксклава приведет к невиданной до этого момента эскалации конфликта и может перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности эксклава.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы в отношении российского региона, подчеркивал: «Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать об этом, не раз говорили: все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил литовского министра с Моськой из басни Крылова.

    «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал»,

    – написал он в своем Telegram-канале. «Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого, судя по всему, не понимает», – сказал газете ВЗГЛЯД Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но

    в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране.

    Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. «В современной Европе есть единое мнение о том, что Россия – враг. Но в деталях согласия не наблюдается», – отметил он. В пример собеседник привел отношения Греции и Турции, которые считают друг друга противниками и периодически делают резкие обоюдные заявления. «При этом эти две страны входят в НАТО, сотрудничают, развивают общие экологические программы в Эгейском море», – добавил политолог.

    По его словам, руководство Испании, Франции, Австрии или Болгарии, может быть, не очень любит Россию, но они не настроены на то, чтобы откровенно провоцировать Москву. Заявление Будриса Межевич спикер назвал «угрозой с позиции слабого».

    «Этот несчастный больной человек исходит из того, что НАТО будет воевать с Калининградской областью. Но это невозможно»,

    – отметил аналитик. «Во-первых, США не заинтересованы в конфликте в Европе, тем более – с ядерной державой», – пояснил собеседник. Эксперт привел сценарий, согласно которому Литва атакует Калининградскую область, а США поддерживают Вильнюс. «В результате будут сожжены тихоокеанские военные базы. Это может устроить литовскую сторону, но не Вашингтон. Да и в целом непонятно, зачем европейским странам проводить такой "эксперимент"», – заметил Межевич.

    «Во-вторых, Калининградская область – часть России. В случае нападения на регион Литва исчезнет за 48 часов – если говорить о сухопутной операции, и за 20 минут – если речь пойдет о применении тактического ядерного оружия», – добавил спикер.

    Он полагает, что Будрис понимает последствия реализации его призыва напасть на Калининград, но дело в том, что все литовские министры ведут себя примерно одинаково и делают безумные заявления про эксклав. «Причина проста – им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – уточнил политолог.

    Аналитик допустил, что заявление Будриса связано с недавними падениями украинских беспилотников в странах Прибалтики и объясняется попытками отвлечь внимание общественности от инцидентов.

    «Как бы то ни было, России нужно сохранять хладнокровие и спокойствие на фоне призывов прибалтийских чиновников и внимательно изучать потенциальные цели на территории Литвы, чтобы никого не забыть»,

    – подчеркнул Межевич. Военный эксперт Юрий Кнутов, в свою очередь, считает, что уровень компетенций главы МИД Литвы не позволяет ему в полной мере осознать последствия нападения на Калининград. «Заявление дипломата свидетельствует о его низкой квалификации. По всей видимости, он не понимает, что такое выступление – это, по сути, призыв объявить войну России – ядерной державе», – отметил собеседник, напомнив, что в эти дни российские и белорусские военные проводят учения по отработке подготовки к боевому применению ЯО.

    На этом фоне высказывания литовского министра о возможностях НАТО для нанесения удара выглядят самоубийством. «Калининград – как известно, эксклав. Для его прикрытия у нас сформирован Ленинградский военный округ», – напомнил специалист. Что касается непосредственно Калининградской области, там создано укрепление, способное сдерживать противника, развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», причем ракеты могут нести ядерную боевую часть, продолжил спикер.

    Кроме того, в регионе расположен пункт базирования Балтийского флота, добавил Кнутов. «От группировки, которая находится в Калининграде, не требуется ведения продолжительного боя. Их задача – продержаться определенное время, до того момента, пока мы не задействуем основные силы и средства, в том числе ядерные», – сказал он. Эксперт напомнил: согласно ядерной доктрине, в случае агрессии против России Москва оставляет за собой право применить ЯО.

    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    «МК» сообщил о вооруженных людях в масках в здании редакции
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации