    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 15:07 • Новости дня

    Совет Европы назвал страны с самыми переполненными тюрьмами

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция и Турция заняли лидирующие позиции по уровню переполненности пенитенциарных учреждений среди всех государств, входящих в Совет Европы.

    Франция и Турция оказались на первом месте по перегруженности пенитенциарной системы среди членов Совета Европы, передает РИА «Новости». В ежегодном отчете организации отмечается, что в этих странах на 100 мест приходится 131 заключенный.

    «Число пенитенциарных систем, сообщивших о серьезной перегруженности, выросло с шести в январе 2024 года до девяти в январе 2025 года: Турция и Франция, Хорватия (123 заключенных), Италия (121), Мальта (118), Кипр (117), Венгрия (115), Бельгия (114) и Ирландия (112)», – говорится в заявлении на сайте Совета Европы. В этих государствах также зафиксированы одни из самых тяжелых условий содержания.

    Умеренная переполненность тюрем наблюдается в Финляндии (110%), Греции (108%), Шотландии (106%), Северной Македонии (104%) и Швеции (103%). Всего к январю 2025 года в тюрьмах стран Совета Европы находилось более 1,1 млн человек. Наибольшее число заключенных на 100 тыс. населения отмечено в Турции, Азербайджане и Молдавии.

    Турция также лидирует по количеству осужденных на одного сотрудника учреждения (4,6). Больше всего иностранцев содержится в тюрьмах Лихтенштейна (100%), Монако (90%) и Люксембурга (78%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки в 81,5 тысячи человек. В мае более половины жителей страны поддержали инициативу об аренде тюремных мест за границей. Осенью парижская тюрьма Санте превысила свою нормативную вместимость на 180 процентов.

    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    Экономист Юшков: Европейцы приложили руку к усугублению новой фазы энергокризиса

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    16 мая 2026, 19:09 • Новости дня
    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо предложил передать руководство Европейским союзом Эммануэлю Макрону, чьи президентские полномочия во Франции завершаются в 2027 году.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил уверенность в необходимости передачи лидерства в регионе Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости». Видеозапись выступления политика перед студентами появилась на его официальной странице в соцсетях.

    «Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль в Европейском союзе сегодня, – это французский президент Эммануэль Макрон», – заявил Фицо.

    Глава правительства напомнил об истечении президентских полномочий французского лидера в 2027 году. Он добавил, что Европе сейчас крайне необходимы «люди подобного масштаба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте словацкий премьер потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза из-за недостатка сильных лидеров.

    В мае европейские политики раскритиковали Роберта Фицо за визит в Москву на День Победы.

    19 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, поддерживающие Москву и Тегеран, рискуют потерять доступ к европейским инвестициям, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

    «Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

    При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

    Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.

    18 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Каллас: Киев получит первый транш кредита ЕС в июне

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз планирует перечислить Киеву первый платеж из масштабного кредита на 90 млрд евро в первой половине июня.

    Первый транш многомиллиардного кредита Европейского союза для Киева поступит в первой половине июня, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Брюсселе.

    «Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», – заявила она.

    Ожидается, что стартовая выплата Украине превысит 9 млрд евро. Из этой суммы почти 6 млрд евро планируется направить на военную помощь, преимущественно на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро.

    Для финансирования этого кредита европейское ведомство приступило к заимствованиям на рынках капитала.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить шесть миллиардов евро из первого транша на производство беспилотников.

    17 мая 2026, 06:28 • Новости дня
    Фицо назвал украинский конфликт непредсказуемым

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский конфликт становится всё менее предсказуемым, и всё более затяжным, так что даже прогнозировать сроки его завершения практически невозможно, признался премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами.

    «Я думаю, эта война будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда она закончится. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил с <...> [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]», – приводит ТАСС слова Фицо.

    По его словам, надежды некоторых европейских политиков на ослабление России иллюзорны. Стратегия западных стран в отношении украинского конфликта провалилась.

    Поэтому Словакия продолжает вести суверенную внешнюю политику ради сохранения мира на европейском континенте, так как мир – главная ценность.

    «Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского. Он также заявил о намерении продолжить визиты в Россию. Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти.

    17 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Foreign Policy спрогнозировал «опасный» для Европы период в отношениях с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Окончание боевых действий на Украине ознаменует начало опасного этапа для европейских государств в отношениях с Россией, пишет журнал Foreign Policy.

    По мнению Foreign Policy, «конфликт может приблизиться к прекращению огня, пусть и временному, к концу этого года или в 2027 году». В связи с этим «европейские политики должны ясно понимать, что как только боевые действия на Украине прекратятся, Европа вступит в свой самый опасный период в отношениях с Россией», пишет издание.

    Военный потенциал европейских стран окажется на самом низком уровне по сравнению с российской мощью. Они столкнутся с армией, которая значительно увеличилась в размерах и получила почти пять лет реального боевого опыта, говорится в материале.

    Россия создала серьезные преимущества, к которым западные страны адаптируются слишком медленно. Европейским государствам потребуются годы, чтобы сократить это отставание, особенно в сфере дистанционного ведения боя и динамического целеуказания за линией фронта, пишет Foreign Policy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии у Европы желания восстанавливать прежние связи с Москвой. Страны Евросоюза открыто признавали невыгодность заключения мира на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России.

    16 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    СМИ: Падение украинских дронов привело к краху правительства Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками спровоцировала серьезный политический кризис в стране накануне осенних выборов, отмечают западные СМИ.

    Падение латвийского правительства из-за инцидентов с беспилотниками ВСУ создаст политическую нестабильность в решающий для страны момент, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The European Conservative.

    «Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку в четверг», – отмечает издание.

    Журналисты подчеркивают, что кризис разразился всего за несколько месяцев до выборов, запланированных на октябрь. Поводом для внутренней напряженности стала ситуация с украинскими беспилотниками, которые пересекли воздушное пространство Латвии на пути в Россию. В Европе и странах Прибалтики опасаются, что политическая нестабильность в Риге может негативно сказаться на дальнейшей поддержке Киева.

    Раскол в политической системе Латвии способен существенно повлиять на результаты предстоящего голосования. Уставшие от текущего курса избиратели могут отдать предпочтение правопопулистской партии «Латвия на первом месте», отмечает The European Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс покинул свой пост после падения беспилотников под Резекне. Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня также объявила об отставке. Президент страны Эдгарс Ринкевичс выдвинул на должность нового главы правительства оппозиционного депутата Андриса Кулбергса.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    17 мая 2026, 04:40 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) избегает широких дискуссий о причинах текущего геополитического кризиса из-за давления западных стран, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Что мы бы ждали от ОБСЕ и от швейцарцев на данном этапе – чтобы возобновился какой-то более широкий диалог о кризисе европейской безопасности, о причинах его возникновения, как мы туда пришли, и что нужно сделать для того, чтобы этого кризиса не было», – сказал дипломат  РИА «Новости».

    Полянский добавил, что Евросоюз пока не созрел для такого обсуждения. По его словам, представители Швейцарии интуитивно понимают необходимость контактов, однако боятся противоречить общей европейской линии.

    «И они, конечно, держатся вместе с ними и никак себя от западного лагеря не отделяют», –  подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ в марте заявил о подготовке ЕС к войне с Россией. Полянский рассказал о страхе стран ОБСЕ поддерживать Москву, к тому же механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями не работает.

    17 мая 2026, 01:12 • Новости дня
    В Польше заявили о переброске в страну части Первой кавалерийской дивизии США

    Tекст: Катерина Туманова

    В связи с ажиотажем о военном присутствии США в Польше Бюро национальной безопасности (BNN) сообщило, что США – самый важный стратегический партнер и, наряду с польскими солдатами и офицерами, являются гарантом безопасности Республики, заявил в соцсети Х директор Бюро Бартош Гродецкий.

    По его словам, в Польше военные США выполняют задачи в рамках инициатив НАТО, операции Atlantic Resolve через V корпус армии США, а также на базе AEGIS ASHORE в Реджиково.

    Число американских военных и гражданских специалистов варьируется и составляет примерно 10 тыс. человек, при этом постоянные их задачи – это обслуживание базы в Реджиково и командные структуры V корпуса в Познани, объяснил Гродецкий в пространном посте в Х.

    Основными элементами непостоянного присутствия США в Польше являются ротационные части бригадной танковой группы, в составе которых на территории страны находятся более 5 тыс. военнослужащих. Американское присутствие включает воздушные, вертолетные и подразделения спецназа, а также управление, разведку и логистику, написал директор Бюро нацбезопасности Польши.

    «Ротацию группировки возглавляет первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худ. Продолжается перемещение и наращивание сил США в Польше. На сегодняшний день из Форта Худ было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил», – сообщил он.

    В Бюро национальной безопасности пояснили, что слухи о прекращении ротации и сокращении присутствия США не касаются Польши напрямую. Изменения связаны с выводом 2-го кавалерийского полка из Германии, который может заменить часть ротационных сил в Польше.

    Министерство обороны не получило предварительных сведений об изменениях в графике перемещения войск США в Польшу, пишет Гродецкий, объясняя некоторую двусмысленность происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заявила о готовности оплатить размещение войск США. Newsweek узнал, что военные США узнали об отмене отправки в Польшу уже в пути. Пентагон  временно прекратил плановую смену контингента на европейском континенте. Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады на польскую территорию.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    «МК» сообщил о вооруженных людях в масках в здании редакции
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

