Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Премьер Латвии ушла в отставку из-за раскола коалиции
Глава правительства Латвии Эвика Силиня покинула пост после отказа младшего партнера по коалиции поддерживать ее курс, что лишило кабинет большинства в парламенте.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в четверг сообщила о своей отставке после того, как партия младшего партнера заявила о прекращении совместных голосований с ее коалицией, передает Bloomberg.
Это решение лишило действующее правительство необходимого большинства в законодательном органе страны.
«Я ухожу в отставку, но не сдаюсь», – заявила Силиня на пресс-конференции в Риге. Теперь правительство балтийского государства продолжит работу в статусе исполняющего обязанности до формирования нового кабинета министров в преддверии всеобщих выборов, запланированных на октябрь.
Младший партнер по коалиции, партия «Прогрессивные», в среду уведомила об отказе поддерживать правительство. Причиной стало предложение премьера заменить министра обороны Андриса Спрудса, представляющего эту партию, на собственного военного советника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста из-за инцидента с беспилотниками.
Премьер-министр Эвика Силиня предложила на эту должность кандидатуру полковника Райвиса Мелниса.
Уходящий глава оборонного ведомства публично обвинил руководителя правительства во лжи.