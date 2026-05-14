«Единая Россия» защитила работников от скрытых увольнений
«Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.
Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс рассматривается во втором чтении 14 мая. Из документа убрали положения об электронном информировании о грядущем сокращении и цифровых подписях для инструктажей по безопасности, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия».
«Сохраняется существующий порядок уведомлений», – сообщил заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.
При этом основная часть инициативы посвящена оплате сверхурочного труда. Предельное количество часов переработок планируется увеличить со 120 до 240 за год.
Депутат пояснил, что труд сверх установленной нормы возможен исключительно с согласия сотрудника. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, а вторые два – в двойном. Начиная со 121 часа ставка удваивается.
Граждане, трудящиеся сверхурочно более 120 часов ежегодно, получат один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Подобный график ожидается преимущественно на предприятиях оборонной промышленности из-за специфики работы в три смены.