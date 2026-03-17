Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.
Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.
Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.
В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.