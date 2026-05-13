Командир СБУ получил пожизненный срок за атаку на Белгородскую область

Командир СБУ Борщ получил пожизненный срок за атаку на Белгородскую область
Второй Западный окружной военный суд в заочном режиме рассмотрел дело начальника штаба украинского механизированного батальона СБУ Александра Борща и назначил ему пожизненное лишение свободы.
По данным суда, по приказу полковника в 2023 году была совершена атака на Белгородскую область, передает ТАСС.
«Военный суд рассмотрел в заочном режиме в отсутствие подсудимого уголовное дело в отношении начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 43-летнего полковника Александра Борща. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего смерть человека). Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима», – сообщила пресс-секретарь суда.
Кроме того, военный суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, а также иски о выплате компенсации морального вреда. Общая сумма взысканий превысила 2,7 млн рублей.
В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области.
Ранее суд в ДНР приговорил разведчика запрещенного в России «Азова» к 20 годам колонии.