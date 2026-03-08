Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач
Подразделения националистов «Кракен» (признано террористическим и запрещено в России) появились на харьковском направлении, они получили задачу медийного характера, сообщил разведчик 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Дон.
«Они были переброшены для решения медийных задач», – сказал военный, передает РИА «Новости».
По данным силовиков, командование ВСУ направило подчиненных ГУР Украины в Волчанский район. Собеседник агентства отметил, что за счет таких подразделений Киев пытается информационно противостоять успешному продвижению Вооруженных сил России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение «Кракен» ранее подтвердило свою переброску на Сумское направление. Командование ВСУ перенаправило группу солдат в населенный пункт Волчанские Хутора Харьковской области. В российских силовых структурах сообщили о переброске элитных частей ВСУ с разных направлений.