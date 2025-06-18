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Формирования «Кракен» заметили на Сумском направлении
Силовики сообщили об ограниченных действиях «Кракена» на Сумском направлении
В Сумской области зафиксировали ограниченное участие подразделения «Кракен»(запрещенная в России террористическая организация) , базирующегося на оккупированных ВСУ территориях Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.
По словам силовиков, националистическое формирование «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) действует на Сумском направлении, передает ТАСС.
В российских силовых структурах сообщили, что анализ публикаций указывает на присутствие на этом направлении неонацистов из «Кракена» и 412-го полка БПЛА «Немезида».
Собеседник агентства отметил, что основная часть подразделения «Кракен» размещается на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области, а степень их активности в Сумской области остается ограниченной.
В силовых структурах подчеркнули, что наступательная операция Северной группировки на этом участке фронта уже дала заметный результат: командование ВСУ начало перебрасывать элитные части с разных направлений, отказываясь от запланированных провокаций.
Также, по словам источника, родственники пропавших без вести военнослужащих 17-го погранотряда заявляли, что их прикомандировали к несуществующему подразделению ВСУ, якобы действующему на Сумском направлении.
Силовые структуры считают, что этот шаг может быть попыткой обмана российской разведки со стороны командования ВСУ для сокрытия реальных потерь и невыплаты компенсаций семьям украинских военнослужащих.
Ранее французская газета Le Monde выявила несколько сотен нацистов в рядах ВСУ.
На Красноармейском направлении и в районе Часова Яра замечено присутствие двух нацбатальонов, которые действуют в качестве заградотрядов против солдат ВСУ.
Также фиксируются случаи расстрелов солдат ВСУ за отказ наступать.