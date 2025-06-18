Силовики сообщили об ограниченных действиях «Кракена» на Сумском направлении

Tекст: Вера Басилая

По словам силовиков, националистическое формирование «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) действует на Сумском направлении, передает ТАСС.

В российских силовых структурах сообщили, что анализ публикаций указывает на присутствие на этом направлении неонацистов из «Кракена» и 412-го полка БПЛА «Немезида».

Собеседник агентства отметил, что основная часть подразделения «Кракен» размещается на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области, а степень их активности в Сумской области остается ограниченной.

В силовых структурах подчеркнули, что наступательная операция Северной группировки на этом участке фронта уже дала заметный результат: командование ВСУ начало перебрасывать элитные части с разных направлений, отказываясь от запланированных провокаций.

Также, по словам источника, родственники пропавших без вести военнослужащих 17-го погранотряда заявляли, что их прикомандировали к несуществующему подразделению ВСУ, якобы действующему на Сумском направлении.

Силовые структуры считают, что этот шаг может быть попыткой обмана российской разведки со стороны командования ВСУ для сокрытия реальных потерь и невыплаты компенсаций семьям украинских военнослужащих.

Ранее французская газета Le Monde выявила несколько сотен нацистов в рядах ВСУ.

На Красноармейском направлении и в районе Часова Яра замечено присутствие двух нацбатальонов, которые действуют в качестве заградотрядов против солдат ВСУ.

Также фиксируются случаи расстрелов солдат ВСУ за отказ наступать.

