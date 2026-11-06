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    6 ноября 2026, 08:40 • Экономика

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей?

    В октябре спрос на новостройки в Московском регионе поставил антирекорд – он упал почти на 21%. При том что за год наблюдается и так рекордное падение на 37%. Это минимум с 2017 года. В Новой Москве спрос упал еще сильнее – на 51% за год. В целом по России застройщики сталкиваются с такой же ситуацией.

    Первоочередная причина падения – это ужесточение условий по льготной ипотеке в два этапа: с февраля и с октября, отмечает Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА. С 1 октября в столичных регионах ставка для семьи с одним ребенком составляет теперь 12%, с двумя – 10%, а срок кредитования снизился с 30 до 15 лет. Платеж для семей с одним–тремя детьми вырос более чем на 80%, отмечает эксперт.

    «Вторая причина – все еще высокая ставка по рыночной ипотеке. Средняя рыночная ипотечная ставка на новостройки составляет 18,77%, на вторичку – 18,71%. При почти равной ставке покупатель выбирает более дешевое готовое жилье. Третья причина – эффект перетягивания спроса. В сентябре выдача ипотеки достигла максимума с начала года – 614 млрд рублей, поэтому часть октябрьского падения – это спад после ажиотажа», – говорит Клисенко.

    В сентябре многие покупатели старались успеть оформить кредит по прежним правилам, что поддерживало активность на рынке, а в октябре ситуация изменилась: из-за сокращения срока кредитования с 30 до 15 лет ежемесячный платеж практически удвоился, поэтому часть покупателей отложила сделки, отмечает Дмитрий Долгов, основатель агентства недвижимости Dolgov.pro.

    В 2027 году рынок новостроек ждет еще один непростой год. Во-первых, ЦБ поднял прогноз по средней ключевой ставке на следующий год до 12,5–13,5%, тогда как ранее рассчитывал снизить ставку до 10,5–12,5%.

    «Из-за очередного ужесточения условий по льготной ипотеке с октября спрос на новостройки продолжит сжиматься, а количество нереализованных квартир – расти. Как следствие, продолжится рост реструктуризаций и проблемных кредитов в строительстве жилья.

    Застройщики уже переносят старты и смещаются в более дорогие сегменты – в Москве стандартные массовые проекты почти перестали выводить, делая ставку на бизнес-класс и выше», – говорит Клисенко.

    При этом ждать падения цен на новостройки, несмотря на тухлый спрос, не приходится.

    Согласно статистике Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», квадратный метр в Москве в старых границах в новостройках к ноябрю в среднем стоит сейчас 553,8 тыс. рублей, за год цена выросла на 15,4%. В новостройках Новой Москвы – 330,8 тыс. рублей, плюс 13,5% за год. В Подмосковье квадрат в среднем оценивается в 236,4 тыс. рублей, рост на 12,9% за год.

    Вторичка дорожает медленней: в старой Москве квадрат стоит 311 тыс. рублей, плюс 8,8% за год, в Новой Москве – 232,3 тыс. рублей, плюс 11,5% за год, в Московской области – 155,9 тыс. рублей, плюс 6,8% за год.

    «Снижения цен на новостройки Москвы я не ожидаю. За последние десять лет квартиры в столице подорожали более чем втрое, а за последний год рост цен в старой Москве составил порядка 20%.

    Даже при относительно слабом спросе у застройщиков практически нет возможностей для существенного снижения стоимости жилья. Продолжают расти расходы на строительство, обслуживание проектного финансирования, создание социальной и коммерческой инфраструктуры. Все эти затраты в конечном счете отражаются на цене квадратного метра», – считает Дмитрий Долгов.

    По его прогнозу, в 2027 году новостройки Москвы подорожают не менее чем на 10%. При этом существенного увеличения количества сделок ждать не стоит.

    «Мы ожидаем, что рост цен на первичку не превысит 5%. Снижение сдерживает себестоимость, выросшая на 17% за год. В некоторых регионах с высокой затоваренностью снижение цен вполне вероятно. Разрыв с вторичкой, скорее всего, будет сокращаться за счет ее более активного роста по сравнению с ценами на первичное жилье», – говорит Клисенко.

    По ожиданиям Долгова, если ключевая ставка останется примерно на текущем уровне, то продажи, скорее всего, сохранятся на уровне 2026 года. Покупатели продолжат искать наиболее выгодные условия приобретения недвижимости, а застройщики будут искать новые способы привлечения покупателей через программы рассрочки и другие финансовые инструменты.

    «Одним из наиболее перспективных инструментов может стать рассрочка, которая будет действовать не только до ввода дома в эксплуатацию, но и после завершения строительства. Аналогичная ситуация с траншевой ипотекой. Если продлить действие таких программ хотя бы до момента передачи ключей, это позволит покупателям более комфортно распределять финансовую нагрузку и может заметно поддержать продажи», – считает Долгов.

    Российские застройщики могут в 2027 году отказаться от полного внесения стоимости квартир на эскроу-счета и перейти к модели траншевой ипотеки, считает основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он пояснил, что сейчас при покупке новостроек используются эскроу-счета, где средства покупателей блокируются до выполнения застройщиком условий договора. Однако альтернативой этому может стать траншевая ипотека, при которой покупатель первоначально вносит 10–20% стоимости квартиры, а оставшуюся сумму выплачивает уже после завершения строительства и получения ключей.

    «Для поддержания спроса в 2027 году застройщики по-прежнему будут активно использовать такие инструменты, как ипотека без первоначального взноса, рассрочка до ввода дома в эксплуатацию, субсидированная ипотека для комфортных ежемесячных платежей. Помимо этих маркетинговых стимуляций рынок войдет в новую эпоху борьбы за клиента через качественный продукт. При равной цене спрос будет сфокусирован на проектах с наилучшими потребительскими характеристиками», – говорит Валерий Кочетков, директор направления «Новостройки» Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость».

    Еще один способ стимулировать спрос – предлагать квартиры с готовой отделкой. «Сегодня многие новостройки продаются без нее, хотя покупатели хотят получить ключи и сразу переехать, не тратя дополнительные деньги и время на ремонт. Застройщики могли бы предусмотреть отделку хотя бы в части квартир, особенно в проектах с высокой строительной готовностью. Это помогло бы быстрее реализовать оставшиеся объемы предложения», – заключает Долгов.

    При этом банкротств застройщиков, по крайней мере, в Московском регионе эксперт пока не ожидает, однако не исключает, что в 2027 году могут быть объединения компаний, поглощения и новые партнерства.

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    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

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