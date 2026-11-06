Tекст: Вера Басилая

«Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого», – заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.

Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление, передает РИА «Новости».

Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

Во вторник Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о дополнительной поддержке Киева.

В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.