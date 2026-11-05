Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов
Reuters: Демократы изменят пять направлений внешней политики США после выборов
Демократическая партия США, получившая контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, намерена ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросах войн и увеличить помощь Украине, сообщает Reuters.
Демократы, которые получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, планируют лишить администрацию Дональда Трампа конституционных полномочий в вопросах объявления войны и распределения бюджетных средств, передает Reuters.
Одним из возможных изменений станет ограничение войны с Ираном. Представители Демократической партии могут заблокировать назначения или сократить оборонные расходы, чтобы заставить Трампа получать разрешение Конгресса на продолжение боевых действий.
Также ожидается увеличение поддержки Украины, что позволит инициировать голосование по новому пакету помощи Киеву.
Кроме того, демократы могут прекратить или ограничить военную помощь Израилю.
Демократы также намерены использовать бюджетные рычаги для восстановления заблокированной иностранной помощи и ограничения военных расходов.
Отдельным направлением работы нового созыва Конгресса станет усиление контроля за политикой Вашингтона в Латинской Америке, в том числе за санкциями против Кубы и действиями в Венесуэле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.
Телеведущий Владимир Познер связал победу демократов с недовольством избирателей действующим президентом.
Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.