  • Новость часаЭксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Юрист объяснил правила возврата не соответствующего ИИ-картинке товара

    Юрист Соловьев: Не соответствующий ИИ-изображению товар можно вернуть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Покупатель имеет право вернуть покупку, если ее изображение было сгенерировано нейросетью и вводит в заблуждение, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    «Такой товар можно вернуть, и тут неважно, кто сгенерировал – нейросеть, искусственный интеллект или человек это сделал», – заявил Соловьев RT.

    Он отметил, что недостоверная картинка нарушает закон «О защите прав потребителей».

    Покупатель вправе потребовать замену на аналогичную модель, соразмерное уменьшение цены, устранение недостатков или возврат денег. Если возникли дополнительные убытки, можно запросить их возмещение, а также компенсацию морального ущерба.

    При несоответствии товара описанию Соловьев посоветовал сразу отказаться от него в пункте выдачи. Если покупка уже забрана, на возврат отводится семь дней, а без письменной информации от продавца о порядке возврата – до трех месяцев.

    При наличии гарантии претензии принимаются в течение гарантийного срока, а без нее – в пределах двух лет. Для возврата следует собрать доказательства: скриншоты карточки товара, фото и видео реальной вещи, упаковки и переписку с продавцом.

    Деньги должны быть возвращены в течение 10 дней после проверки качества. В случае отказа юрист рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор и суд, подчеркнув, что до возврата товаром нельзя пользоваться для сохранения его внешнего вида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. В прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах.

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    4 ноября 2026, 15:37 • Новости дня
    Греф подготовил доклад Путину об ИИ для обработки обращений граждан

    Кремль: Греф расскажет Путину о применении ИИ для обработки обращений граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на совещании президента России Владимира Путина с правительством расскажет о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

    В четверг глава государства проведет совещание с кабинетом министров. Там председатель правления Сбербанка Герман Греф представит доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу над обращениями граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Применение новых технологий включает в себя масштабное совершенствование системы подготовки к прямой линии президента в текущем году. Использование нейросетей должно существенно оптимизировать анализ поступающих от населения сообщений и повысить эффективность обратной связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно о планах президента России Владимира Путина обсудить с членами правительства промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В прошлом месяце Герман Греф заявил о необходимости радикальных изменений роли государства из-за развития искусственного интеллекта.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об использовании нейросетей для сбора и обработки вопросов к российскому лидеру.

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    4 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин отметил вклад бизнесмена Чжоу Лицюня в привлечение бизнеса КНР в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле подчеркнул успешную работу генерального директора китайской компании «Чэнтун» Чжоу Лицюня по привлечению бизнеса КНР в российскую экономику.

    Глава государства обратил внимание на развитие общественной дипломатии усилиями предпринимателя. «Успешную работу по привлечению китайского бизнеса в российскую экономику ведет господин Чжоу Лицюнь», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что бизнесмен также занимает пост вице-председателя Общества российско-китайской дружбы.

    Кроме того, российский лидер упомянул других лауреатов. Он отметил вклад руководителя казахстанского центра «Институт Евразийской политики» Максима Крамаренко в сохранение историко-культурного наследия и развитие партнерских отношений с Казахстаном.

    Путин также указал на деятельность председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в Киргизии Зухры Шидаковой по продвижению культуры народов России.

    Отдельно президент выделил многолетний труд настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимира Мальченко, который помогает православным прихожанам сохранять связь с исторической родиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский лидер вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства нации.

    В тот же день президент Владимир Путин заявил о защите государственности страны российскими бойцами в зоне специальной военной операции и отметил последовательное развитие Приднестровья вопреки внешнему давлению.

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    4 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    OpenAI купила стартап Pierre Computer для конкуренции с Microsoft

    Axios: OpenAI приобрела стартап Pierre Computer для конкуренции с GitHub

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI договорилась о приобретении разработчика инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с сервисом GitHub.

    Разработчик ChatGPT приобретет создателя инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с принадлежащей Microsoft платформой GitHub, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    «OpenAI приобретет Pierre Computer, стартап, разрабатывающий инструменты для программистов, технологии которого уже интегрированы в Codex», – отмечается в публикации.

    Компания планирует интегрировать функцию хранения кода стартапа в собственную платформу для кодирования. Финансовые условия сделки не раскрываются, при этом проекты Pierre Computer с открытым исходным кодом останутся открытыми.

    Платформа Microsoft сталкивается с техническими сбоями, а ее инфраструктура изначально создавалась для работы людей, а не агентов искусственного интеллекта, указывает Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Глава OpenAI Сэм Альтман заявил о полной неожиданности колоссального успеха ChatGPT.

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    4 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Пекин заявил о готовности укреплять сотрудничество с США после выборов

    Пекин выразил готовность укреплять сотрудничество с США после выборов в Конгресс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Пекина укреплять взаимодействие и расширять сотрудничество с Вашингтоном после выборов в Конгресс США.

    Китай готов укреплять взаимодействие и сотрудничество с США после выборов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА «Новости»

    «Промежуточные выборы – это внутреннее дело Соединенных Штатов», – заявила Мао Нин. По ее словам, Пекин готов выстраивать двусторонние отношения конструктивной стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и равенства.

    Представитель ведомства добавила, что Китай намерен продолжать совместную работу с США для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств. Она отметила важность надлежащего урегулирования разногласий и расширения сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак допустил отказ Вашингтона от строительства постоянной американской военной базы в республике.

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов на промежуточных выборах несработавшими космическими лазерами.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Глава Европарламента призвала не доверять нейросетям написание поправок

    Politico: Глава Европарламента призвала депутатов не писать поправки через ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола посоветовала евродепутатам избегать чрезмерного использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта при подготовке официальных документов.

    Евродепутатам следует проявлять осторожность при привлечении нейросетей к работе над юридическими текстами, пишет Politico.

    «Подготовка поправок с помощью искусственного интеллекта не может заменить конструктивных дебатов с коллегами-депутатами», – заявила Метсола на конференции в Европарламенте по использованию новых технологий.

    Глава Европарламента подчеркнула недопустимость полного делегирования юридических изысканий чат-ботам. Политик призвала парламентариев обязательно декларировать применение искусственного интеллекта при создании документов, отмечает ТАСС.

    Ответственность за итоговый текст всегда несет его автор вне зависимости от задействованных инструментов, напомнила Метсола. В настоящий момент Европейский парламент занимается созданием собственной нейросети, с помощью которой депутаты в будущем должны будут готовить ключевые тексты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    В июне европейские чиновники начали применять нейросети для проверки соответствия законодательства стран-кандидатов базовым правовым нормам Евросоюза.

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    5 ноября 2026, 02:29 • Новости дня
    Минобрнауки отказалось отменять письменные дипломные работы

    Минобрнауки: Планов отказываться от письменных дипломных работ нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские вузы сами определяют формат выпускной работы, планов отказываться от письменных дипломов нет, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

    Форматом может быть как классическая работа, так и защита стартапа, передает РИА «Новости».

    «Сегодня сам университет определяет, в какой форме организовать выпускную квалификационную работу. Есть такие проекты, как «Стартап как диплом», например, он не предусматривает вообще письменных работ. Это на усмотрение вуза, и это так и останется», – пояснил Могилевский, комментируя влияние искусственного интеллекта на учебный процесс.

    Он добавил, что при защите письменных работ необходимо сохранить устную коммуникацию. По словам замминистра, опытный преподаватель по первым словам студента способен определить, использовался ли искусственный интеллект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в вузах начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ. Летом министр  Фальков заявил об утрате традиционным форматом дипломных работ актуальности. В мае он предупреждал об отмене традиционных дипломов в вузах из-за развития технологий ИИ.

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    5 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Российское научное судно с полярниками отправилось в Антарктиду

    Из Петербурга в Антарктиду вышло научное судно «Академик Федоров» с полярниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» с участниками 72-й Российской антарктической экспедиции вышло из Петербурга к берегам Антарктиды для проведения исследований, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

    Судно доставит на отечественные полярные станции топливо, продукты, оборудование и необходимые строительные материалы, сообщил институт в своем Telegram-канале.

    «В этом году мы рассчитываем реализовать очень амбициозный проект в районе станции «Восток» и получить уникальные данные, которые прольют свет на глобальные климатические изменения и процессы, происходящие на планете», – заявил директор института Александр Макаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной известный путешественник и священник Федор Конюхов заявил о планах возведения православного храма на российской исследовательской станции в Антарктиде. В мае ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния шельфовых ледников на континенте. В феврале Конюхов отметил необходимость создания экологического десанта из-за больших объемов пластика на острове Смоленск.

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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    5 ноября 2026, 09:23 • Новости дня
    Microsoft отказалась расширять дата-центр в Техасе после победы демократа

    FT: Microsoft отказалась от расширения ЦОДа в Техасе из-за победы демократа

    Tекст: Мария Иванова

    Американская корпорация Microsoft решила не увеличивать вычислительные мощности своего центра обработки данных в Техасе на фоне избрания губернатором представителя Демократической партии.

    Корпорация Microsoft отказалась от возможности вдвое увеличить действующий контракт на аренду мощностей в центре обработки данных Nscale в Техасе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Осенью прошлого года компании договорились об аренде около 240 мегаватт мощностей с возможностью расширения до 500 мегаватт. Отказ от опциона может лишить Nscale миллиардов долларов будущей выручки, если площадка не найдет новых клиентов.

    Издание объясняет решение корпорации победой на губернаторских выборах кандидата от демократов. Представители этой партии известны скептицизмом по отношению к искусственному интеллекту и призывали к немедленному мораторию на строительство новых центров обработки данных в США.

    В октябре Microsoft уже отказалась от аренды строящегося центра обработки данных в Британии из-за задержек с его подключением к электросети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись подъемом ключевых индексов на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.

    Между тем торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта после победы демократов на выборах в США.

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    5 ноября 2026, 09:45 • Новости дня
    На Солнце сформировалась гигантская корональная дыра

    ИКИ РАН: На Солнце появилась корональная дыра размером около 1 млн километров

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце образовалась огромная корональная дыра, поток плазмы из которой спровоцирует на Земле продолжительные магнитные бури.

    Наблюдаемая в атмосфере Солнца дыра представляет собой область с сильно пониженными температурой и плотностью плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Из-за неспособности этих участков удерживать плазму она массово уходит в космос на скорости до 1 тыс. километров в секунду. Если Земля попадает в такой поток, ее магнитосфера реагирует бурными магнитными бурями.

    По прогнозам ученых, планета окажется в потоке быстрого солнечного ветра в ночь на субботу. Заметные магнитные бури ожидаются при первом пересечении фронта плазмы ночью 7 ноября. Земля пробудет в потоке не менее пяти суток, полная стабилизация магнитного поля произойдет в районе 13–14 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о слабой вспышке класса С на Солнце.

    В воскресенье руководитель лаборатории Сергей Богачев заявил о завершении сильной магнитной бури.

    В субботу ученые зафиксировали неожиданное начало планетарной магнитной бури уровня G2.

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    5 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученые обнаружили признаки действующего вулканизма на Марсе

    ИКИ РАН: Ученые обнаружили признаки активного вулканизма на Марсе

    Tекст: Мария Иванова

    Научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский сообщил об обнаружении хлороводорода в атмосфере Марса, что указывает на наличие активной магматической деятельности на планете.

    Признаки вулканической активности выявлены у щитового вулкана гора Альба в северном полушарии Марса, передает ИКИ РАН. Хлороводород был зарегистрирован с помощью спектрометрического комплекса ACS на борту аппарата Trace Gas Orbiter миссии «ЭкзоМарс-2016».

    «Кажется, что нам удалось впервые найти очень серьезное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас», – заявил Трохимовский.

    Максимальное содержание вулканического газа в этой области достигает 1,5 частицы на миллиард. Газ просачивается в атмосферу через буферную зону слоя вечной мерзлоты из локального магматического источника под поверхностью. На снимках этого района также выявлены узкие расщелины с измененным цветом грунта, напоминающие земные фумаролы.

    Сохранение очагов тепла в недрах планеты означает, что лава может нагревать грунтовые воды. Подобные активные гидротермальные системы создают подходящие условия для существования микроорганизмов и становятся главным направлением для поисков марсианской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ученые выяснили о наличии на глубине под поверхностью Марса древних каналов из магмы.

    В январе китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной среды, сохранявшейся на планете сотни миллионов лет назад.

    В прошлом году в НАСА заявили о возможных свидетельствах существования древних форм жизни в марсианских образцах.

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    5 ноября 2026, 11:14 • Новости дня
    Пекин призвал мир сдерживать ремилитаризацию Японии

    МИД КНР: Международное сообщество должно сдерживать ремилитаризацию Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал международное сообщество объединить усилия для сдерживания ремилитаризации Японии.

    По словам дипломата, действия Токио представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе. «Ремилитаризация» Японии стремительно продвигается, постоянно нарушает «исключительно оборонительный» принцип, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе и бросает вызов послевоенному международному порядку», – заявил Го Цзякунь, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что международному сообществу необходимо сохранять бдительность. Представитель МИД КНР также отметил, что внутри самой Японии растут опасения относительно отхода от концепции «мирного государства» и возможных негативных последствий для экономики и жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о проведении Японией ускоренной милитаризации и рассмотрении возможности отказа от трех неядерных принципов.

    Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил начало закупок Токио американских крылатых ракет.

    Кроме того, Лавров указал на стремление новых властей Японии к милитаризации страны вместе с США.

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    Мигранты толкают Британию на путь расплаты за грехи прошлого

    Бывшие британские колонии объединились в своих требованиях извинений и репараций от Лондона – за участие Британии в трансатлантической работорговле. Но самое удивительное, что премьер Энди Бернем впервые декларировал готовность к «выслушиванию призывов к официальным извинениям от имени британского государства». Будет ли Лондон в итоге платить и каяться? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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