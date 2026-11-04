Путин: Бойцы СВО отважно защищают государственность России

Tекст: Вера Басилая

«Более четырех столетий назад, когда народное ополчение изгнало с родной земли интервентов. Так же было в XIX веке, в XX. Сейчас в наши дни наши бойцы так же отважно защищают интересы России, нашу государственность в рамках специальной военной операции», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что народ России искренне объединился в действенной поддержке героев, защищающих суверенитет и государственность страны.

«Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом», – отметил Путин.

«С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, их общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

Владимир Путин заявил о получении представителями более сотни народов страны высоких государственных наград за отвагу и героизм в СВО.

В День народного единства Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и волонтерами.