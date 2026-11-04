По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда
Йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда
Мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии, пишет ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.
Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что попадание привело к значительному материальному ущербу.
Представитель мятежников призвал международные авиакомпании и пассажиров избегать воздушного пространства Саудовской Аравии из-за его небезопасности. Исключение, по словам Сарии, составляет только небо над Меккой и Мединой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.
На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
В прошлом месяце возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.