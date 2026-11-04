Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда

Йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда

Tекст: Мария Иванова

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии, пишет ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что попадание привело к значительному материальному ущербу.

Представитель мятежников призвал международные авиакомпании и пассажиров избегать воздушного пространства Саудовской Аравии из-за его небезопасности. Исключение, по словам Сарии, составляет только небо над Меккой и Мединой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

В прошлом месяце возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.