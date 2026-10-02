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    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 18:02 • Новости дня

    Сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы в провинции Систан и Белуджистан в Иране.

    Трагедия произошла на транспортном маршруте региона, передает РИА «Новости». Информацию о гибели военного подтвердила пресс-служба округа Кудс сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции.

    «Заложив бомбу… на одном из транспортных маршрутов в провинции Систан и Белуджистан, террористы совершили еще один террористический акт, в результате которого погиб один из поборников ислама», – сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трое бойцов Корпуса стражей исламской революции погибли при воздушной атаке на западе Ирана.

    Весной жертвами бомбардировки центральной части республики стали не менее 12 военнослужащих этого элитного подразделения.

    В прошлом году вооруженное нападение на здание суда в иранском Захедане привело к гибели шести человек.

    2 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»

    У напавшего на капитана рейса Flydubai пилота нашли пропалестинские листовки

    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    @ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В вещах второго пилота из Омана, попытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai со 174 пассажирами на борту, обнаружили материалы в поддержку Палестины.

    Оманский пилот, напавший на капитана рейса FZ1073, ранее неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и выражал враждебность по отношению к Израилю. Среди его вещей нашли листовки и публикации организации «Свободная Палестина», пишет Israel National News со ссылкой на источник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

    Самолет направлялся из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, в основном израильтяне, и восемь членов экипажа. В ходе инцидента сработал код чрезвычайной ситуации, указывающий на незаконное вмешательство. Израильские власти подняли в воздух истребители.

    По словам пассажиров, после того как самолет начал крениться и падать, несколько израильтян ворвались в кабину, где нашли капитана раненым, и обезвредили нападавшего. Один из пассажиров Янив Хаюн некоторое время управлял самолетом до вмешательства члена экипажа. В итоге борт приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

    Первый пилот гражданин Индии Смит Маччхар получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, а затем переведен в Абу-Даби вместе с нападавшим. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения, однако в заявлении ведомства не упоминались Израиль и возможный теракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai. В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля. Нетаньяху сказал, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября.

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    1 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7, обвинив платформу в помощи Ирану при обходе санкций, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

    Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей А7 в санкционный список, передает РИА «Новости». В американском ведомстве платформу назвали «связанной с Россией теневой банковской сетью».

    «Сегодня министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network», – заявили представители ведомства. По версии Вашингтона, Иран мог использовать систему для обхода действующих ограничений.

    Американская сторона отметила, что платформа могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС. Помимо этого, санкции распространили на автомобильный и железнодорожный секторы иранской экономики.

    В обновленный список попали автопроизводители Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Ограничения также затронули ряд компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии, а также иранских граждан Мехнуша Хамедани и Рамина Кешвардуста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Британия ввела ограничительные меры против топ-менеджеров системы международных расчетов А7.

    В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент пообещал систематически наказывать любых помощников Тегерана.

    В середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп подписал масштабный закон об «адских санкциях» в отношении Ирана и России.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

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    1 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Al Jazeera: Авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Корабли прибудут в район Ирана к концу ноября, сообщил американский чиновник Al Jazeera, передает РИА «Новости». По его словам, к этому времени вблизи Ирана будут развернуты три авианосца и две десантные группы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

    Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В пятницу Москва и Тегеран подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    1 октября 2026, 23:55 • Новости дня
    Танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе
    Танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкер загорелся после того, как в Ормузском проливе по нему попал снаряд, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Указывается, что танкер был поражен неизвестным снарядом. В центре сообщили, что получили информацию об атаке на судно от третьей стороны и отметили, что весь экипаж находится в безопасности. Название танкера, его порт приписки и другие подробности произошедшего в Ормузском проливе не сообщаются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе.

    Сообщалось, что трафик судоходства через Ормузский пролив снизился на 75% из-за конфликта в регионе.

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    1 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность Москвы к работе по ядерной программе Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы участвовать в решении проблемы иранской ядерной программы ради снижения напряженности.

    Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет способствовать разрядке обстановки. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    «Что касается ядерной программы Ирана, то наша позиция тоже хорошо известна, здесь ничего секретного нет… Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет разряжать обстановку», – заявил Путин.

    Глава государства отметил существенный вклад России в разрешение предыдущего кризиса и создание Совместного всеобъемлющего плана действий. Он напомнил о предложении Москвы вывезти обогащенный уран из Ирана на фоне обострения ситуации в начале года.

    По словам президента, первоначально это предложение поддержали Иран, США и Израиль. Однако позже Вашингтон ужесточил свою позицию.

    «Наше предложение, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку, пожалуйста, мы готовы к этой работе», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил наличие постоянных контактов с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом по вопросу обогащенного урана.

    Днем ранее Путин предложил разбавлять этот материал для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. В мае власти Ирана намеревались обсудить передачу своих запасов Москве после достижения прогресса в переговорах с США.

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    2 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» хуситов на территории президентского комплекса на юге столицы Йемена Саны, сообщил источник в йеменских властях.

    «Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» на территории президентского комплекса на юге Саны», – заявил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине.

    В воскресенье хуситское движение сообщило о семи погибших при авиаударе по рынку в Йемене и обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией.

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    2 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

    Представитель арабской коалиции аль-Малики: Хуситы атаковали Медину

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотником электростанцию в Медине, снабжающую электричеством исламскую святыню – мечеть Пророка, заявил представитель арабской коалиции против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики.

    Атака произошла 29 сентября и вывела из строя один из трансформаторов станции, однако снабжение электросети в целом не пострадало, сообщает РИА «Новости».

    Представитель хуситов опроверг обвинения коалиции, заявив йеменскому агентству Saba, что сообщение об атаке является ложью, не имеющей ничего общего с действительностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни.

    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку.

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    2 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Премьер Израиля заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai

    Axios: Нетаньяху заявил о радикализации пытавшегося угнать самолет пилота

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что второй пилот рейса авиакомпании Flydubai, попытавшийся угнать пассажирский лайнер, прошел процесс исламской радикализации.

    Первоначальное расследование попытки угона самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль, показало, что оманский второй пилот подвергся религиозной радикализации в последние месяцы, пишет Axios.

    Представители израильской разведки подтвердили эту информацию, отметив, что инцидент с высокой вероятностью является террористическим актом. Расследованием случившегося занимаются службы безопасности Саудовской Аравии, которые допрашивают подозреваемого, а также власти ОАЭ. К выяснению обстоятельств подключились израильские спецслужбы «Моссад» и ШАБАК.

    Президент США Дональд Трамп допустил причастность Ирана к попытке захвата лайнера. Израильские официальные лица пока не располагают доказательствами иранского следа, однако не исключают такую возможность.

    Отдельному расследованию подлежит факт назначения гражданина Омана пилотом на рейс в Израиль. Согласно протоколам безопасности, члены экипажа из стран, не имеющих дипломатических отношений с еврейским государством, не могут обслуживать такие маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти страны признали резню на борту самолета терактом. Офис главы израильского правительства сообщил о контроле над ситуацией.

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    2 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    США отправили батареи Patriot для защиты союзников на Ближнем Востоке

    США развернули дополнительные батареи Patriot в Саудовской Аравии и Катаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один источник в регионе.

    Вашингтон перебросил зенитные комплексы на Ближний Восток еще в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. «Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре», – уточняется в публикации.

    Этим шагом Соединенные Штаты стремятся убедить союзников в безопасности их инфраструктуры на случай возобновления вооруженного конфликта с Ираном. В Саудовской Аравии американская система прикроет ключевое нефтяное предприятие, а в Катаре батарея обеспечит безопасность газового объекта.

    Для проведения возможных масштабных боевых операций Вашингтону потребуется использовать саудовское воздушное пространство. Однако Эр-Рияд вряд ли даст на это разрешение, если усомнится в надежной защите собственных ресурсов.

    В августе президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести удары по иранским предприятиям. Лидеры Саудовской Аравии и Катара отговорили его от атаки из-за страха за свою энергоинфраструктуру. В итоге американский лидер сделал выбор в пользу экономического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября президент США Дональд Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану. Власти Саудовской Аравии столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для отражения постоянных атак. В конце прошлого месяца Париж решил отправить военнослужащих и системы ПВО для защиты саудовских энергетических объектов.

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    2 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эмиратская авиакомпания Flydubai временно прекратила выполнение рейсов в Тель-Авив по требованию властей, заявил генеральный директор перевозчика Гейт аль-Гейт.

    Эмиратский перевозчик остановил рейсы в Израиль после инцидента на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. «По требованию властей мы временно остановили полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», – заявил генеральный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, передает ТАСС.

    Глава компании подтвердил, что все 172 пассажира и члена экипажа рейса FZ 1073, следовавшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, находятся в безопасности. Он также сообщил, что командир воздушного судна, пострадавший в результате инцидента, получил разрешение врачей и вернулся в ОАЭ. Аль-Гейт добавил, что компетентные органы проводят всестороннее расследование.

    Генеральный директор выразил благодарность экипажу, капитану и пилотам за обеспечение безопасности самолета и его благополучную посадку в саудовском Табуке. Он также поблагодарил пассажиров за помощь в сложной ситуации и власти Саудовской Аравии и ОАЭ за оперативное реагирование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Российский союз туриндустрии исключил влияние отмены рейсов Flydubai на российских туристов.

    Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

    В среду авиакомпания отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса.

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    2 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

    WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возвращение нефтяных танкеров в Ормузский пролив не привело к ожидаемому снижению цен на нефть и топливо, бенчмарк глобальных фьючерсов на нефть подскочил до 102,31 доллара за баррель.

    Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

    Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

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    2 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Египет дал эфиопскому дипломату 48 часов на выезд из страны

    Gate Ahram: Каир выслал эфиопского дипломата в ответ на действия Аддис-Абебы

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Египта объявили советника посольства Эфиопии в Каире персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 48 часов, сообщили СМИ.

    Египетские власти предписали советнику посольства Эфиопии в Каире покинуть территорию страны в ближайшие 48 часов, пишет Gate Ahram.

    Мера принята из принципа дипломатической взаимности после того, как Аддис-Абеба выслала сотрудника египетского представительства.

    В Каире назвали действия эфиопской стороны неоправданными, подчеркнув строгую приверженность Египта невмешательству во внутренние дела других государств и Уставу ООН. Собеседник издания добавил, что Эфиопия пытается объяснить собственные внутренние кризисы мнимым вмешательством внешних сил.

    Накануне о разрыве отношений с Эфиопией заявила Эритрея, чьи дипломаты также были объявлены персонами нон грата. После серии взаимных демаршей Африканский союз обратился к властям Египта, Эфиопии и Эритреи с призывом проявить максимальную сдержанность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев.

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    2 октября 2026, 08:54 • Новости дня
    Песков напомнил об открытости России к переговорам

    Песков прокомментировал сообщения о переговорах Турции и ООН с Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда остается открытой к переговорам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слухи о подготовке Турцией и ООН встречи по прекращению огня в Черном море.

    Песков отреагировал на публикации, что Турция и ООН якобы готовят переговоры с Россией и Украиной по поводу прекращения огня в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Украиной. Во вторник Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

    В прошлом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

    На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.

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    2 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai

    Нетаньяху пригрозил наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны найдут и заставят заплатить высокую цену тех, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить пассажирский самолет авиакомпании Flydubai.

    Власти Израиля проводят расследование с целью выяснить, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai, передает ТАСС.

    «Нападавший подвергся исламистской радикализации. Он намеревался разбить самолет вместе со всеми пассажирами на борту. Мы выясняем, был ли он кем-либо послан, и те, кто его послал, заплатят за это очень высокую цену», – сказал Нетаньяху.

    Соответствующее видеообращение с заявлением премьер-министра было распространено его канцелярией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Биньямин Нетаньяху сообщил об исламской радикализации второго пилота авиакомпании Flydubai.

    Накануне политик заявил, что пассажир и командир рейса смогли предотвратить новое 11 сентября.

    А в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом терактом.

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    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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