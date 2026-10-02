Сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Трагедия произошла на транспортном маршруте региона, передает РИА «Новости». Информацию о гибели военного подтвердила пресс-служба округа Кудс сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции.

«Заложив бомбу… на одном из транспортных маршрутов в провинции Систан и Белуджистан, террористы совершили еще один террористический акт, в результате которого погиб один из поборников ислама», – сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трое бойцов Корпуса стражей исламской революции погибли при воздушной атаке на западе Ирана.

Весной жертвами бомбардировки центральной части республики стали не менее 12 военнослужащих этого элитного подразделения.

В прошлом году вооруженное нападение на здание суда в иранском Захедане привело к гибели шести человек.