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Сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы в провинции Систан и Белуджистан в Иране.
Трагедия произошла на транспортном маршруте региона, передает РИА «Новости». Информацию о гибели военного подтвердила пресс-служба округа Кудс сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции.
«Заложив бомбу… на одном из транспортных маршрутов в провинции Систан и Белуджистан, террористы совершили еще один террористический акт, в результате которого погиб один из поборников ислама», – сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трое бойцов Корпуса стражей исламской революции погибли при воздушной атаке на западе Ирана.
Весной жертвами бомбардировки центральной части республики стали не менее 12 военнослужащих этого элитного подразделения.
В прошлом году вооруженное нападение на здание суда в иранском Захедане привело к гибели шести человек.