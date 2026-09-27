Топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами

Tекст: Олег Исайченко

Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и нефтепровода в порту Янбу. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он подчеркнул, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а французские военные будут заниматься исключительно защитой энергетических объектов.

Как указывает The War Zone, решение Парижа связано с обострением энергетического кризиса. Если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии у Красного моря будут разрушены или нефтепровод будет остановлен на несколько месяцев, «последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», говорится в материале.

После начала конфликта США и Ирана порт Янбу стал одним из ключевых узлов поставок нефти и нефтепродуктов в Европу: он позволяет саудовскому экспорту обходить Ормузский пролив. Нефть поступает туда по нефтепроводу «Восток – Запад» протяженностью около 1200 км. До недавнего времени по нему направлялось около 4 млн баррелей нефти в сутки – примерно 4% мирового предложения.

В середине сентября работа нефтепровода была остановлена после атак иракских вооруженных группировок и возобновилась только 22 сентября. Саудовская нефтяная инфраструктура также подвергается атакам хуситов. В четверг представитель движения «Ансар Аллах» сообщил об ударах по объектам Saudi Aramco в Янбу. Согласно отчету ОПЕК, добыча сырой нефти в Саудовской Аравии в августе снизилась до 6,238 млн баррелей в сутки – минимума с 1990 года.

На этом фоне около 10% АЗС во Франции столкнулись с перебоями в поставках как минимум одного вида топлива. В стране появились призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. Макрон поручил правительству принять меры для обеспечения потребителей необходимыми объемами топлива.

Решение Парижа последовало спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в конфликте с йеменскими хуситами. Лондон, как и Париж, опасается дальнейших перебоев с поставками нефти. Британское правительство считает, что эскалация в Персидском заливе может привести к росту цен и перебоям с поставками энергоносителей.

«Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран, не желающих напрямую вмешиваться в конфликт. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по хуситам. При этом, как сообщал Axios, американская администрация готова предоставить Эр-Рияду разведданные и информацию о целях.

Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе соглашение о совместной обороне, также пока не предоставили прямой военной помощи. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех стран будет считаться нападением на все три. Пока же начальники генеральных штабов планируют провести совещание на фоне усиления атак хуситов.

Как отмечают эксперты, Франция и Британия фактически берут на себя часть роли США на Ближнем Востоке. Однако делают они это прежде всего исходя из собственных интересов. Париж рассчитывает защитить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, а Лондон – поддержать ее с помощью самолета-заправщика Voyager. Цель этих мер – снизить риски для собственных энергетических рынков. Впрочем, аналитики сомневаются в их эффективности: энергокризис во многом спровоцирован самими европейскими политиками.

«В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов.

Нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

Энергетическую составляющую решения Парижа объясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Он напомнил, что значительная часть производимых на Ближнем Востоке нефтепродуктов традиционно вывозилась морским транспортом.

«Однако сейчас Ормузский пролив фактически не функционирует, и прежний трафик отсутствует. Отдельные суда пытаются пройти, несмотря на высокие риски, но часть из них подрывается на минах или подвергается обстрелам. В результате значительная часть нефтепродуктов оказалась фактически «заперта» внутри Персидского залива, – пояснил аналитик.

При этом Европа сталкивается с дефицитом не только нефтепродуктов, но и сырой нефти для самостоятельной переработки. Поэтому, по оценке Юшкова, одна из главных задач Франции – защитить нефтепровод «Восток – Запад», являющийся последним крупным маршрутом доставки саудовской нефти на мировой рынок.

«Йеменские хуситы уже атаковали как минимум две насосные станции нефтепровода. По имеющимся данным, линейная часть трубопровода починена, и за счет оставшихся насосных станций прокачка продолжается, но объемы, видимо, небольшие», – указал спикер.

По его мнению, Франция и Европа опасаются, что удары по насосным станциям продолжатся, что приведет к дальнейшему сокращению прокачки или полной остановке нефтепровода. «Второго сценария европейские политики боятся больше всего: его реализация взвинтит цены на нефть, а вслед за ними – и на нефтепродукты», – уточнил Юшков. Поэтому Париж намерен предоставить Эр-Рияду дополнительные средства ПВО и направить в регион военнослужащих для защиты нефтепровода «Восток – Запад».

«Такие шаги должны в какой-то мере успокоить рынок. Но я сомневаюсь, что меры Франции или Британии принесут существенный результат: пока хуситы демонстрируют, что могут атаковать и делают это успешно», – добавил экономист.

Хотя Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, фактически страна становится участником конфликта, считает Ткаченко. На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров», – отметил он.

«Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, добавив, что ситуация с оказанием поддержки Саудовской Аравии в обеспечении боевых действий схожая. По его оценкам, топливный и энергетический кризис в европейских странах – плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства.

«Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а РФ играла важнейшую роль в его балансировке. «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в нее искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

О том, что европейские решения сами усугубили ситуацию, говорит и Юшков. «В отличие от США, которые ограничили импорт российских энергоресурсов, ЕС не только запретил прямые поставки, но и перекрыл канал получения нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах. В результате для Европы существенно сократилось число потенциальных поставщиков», – указал экономист.

При этом возможности США и Европы компенсировать дефицит различаются, добавил собеседник. «Американцы могут частично компенсировать нехватку за счет стратегических резервов и наращивания собственной добычи. У европейцев таких возможностей нет, поэтому им приходится искать внешние источники поставок. Отсюда и стремление защитить саудовские нефтяные маршруты», – пояснил Юшков.

Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжил Ткаченко. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил политолог.