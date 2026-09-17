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    17 сентября 2026, 17:00 • В мире

    Цены на топливо толкают французов на социальный взрыв

    Цены на топливо толкают французов на социальный взрыв
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Францию, да и всю Западную Европу, уже вскоре могут ожидать невиданные в России цены на дизельное топливо – до трех евро (почти триста рублей) за литр. Из уст президента Франции Эммануэля Макрона уже звучат слова о «тотальной мобилизации» для борьбы с топливным дефицитом. В чем причина происходящего и при чем здесь Россия?

    «Взрывоопасная проблема цен на топливо вызывает беспокойство на самых высоких уровнях власти», – пишет обычно не склонное паниковать издание Le Figaro. Собственно говоря, речь идет даже не об одной проблеме, а сразу о двух.

    Во-первых, топливо во Франции дорожает не по дням, а по часам, что для крайне бережливых французов равносильно катастрофе. Во-вторых, уже около 10% автозаправочных станций страны «испытывают сложности с поставками как минимум одного вида топлива», и подавляющее большинство этих заправок вдобавок принадлежит французской гордости – сети Total Energies.

    В качестве основной причины происходящего называется конфликт на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на нефть и далее по цепочке на всё, что из нее производится, в первую очередь – на топливо. Как предостерегают французские эксперты, ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится, потому что хуситы «открыли второй фронт в Баб-эль-Мандебском проливе». Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, подтверждает, что одна из причин кризиса – «изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке».

    В ответ на топливный кризис во Франции уже зазвучали призывы к демонстрациям, в отдельных местах рыбаки в знак протеста стали блокировать нефтехранилища, вспомнили даже движение «желтых жилетов». Неудивительно, что сам президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден призвать правительство Себастьяна Лекорню к «полной мобилизации» в вопросах обеспечения топливом и контроля цен на него и потребовал обеспечить поставки, гарантируя нужные объемы, пусть даже из других стран.

    Пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон упомянула, что среди прочего идет работа над тем, чтобы ослабить регулирование отрасли на европейском уровне. Цель – «максимально снизить цены или, по крайней мере, контролировать их рост». Брежон поторопилась заверить, что «цепочки поставок не испытывают никаких экстраординарных трудностей по сравнению с обычным периодом», и настаивает, что «нет никакого риска дефицита топлива».

    Однако в реальности во Франции растет популярность интерактивных карт с указаниями, где поблизости можно заправиться без проблем и за наименьшие деньги. Дефицит вполне наблюдается.

    Проблемы на заправках Total объясняются просто: этот производитель по собственной инициативе обязался поддерживать сравнительно низкие цены. Именно поэтому теперь на части заправок этой сети нет некоторых разновидностей бензина – всё скупили.

    В свою очередь, вид опустевших заправок разгоняет панику, и граждане начинают запасаться бензином впрок, увеличивая спрос до того, что он может не поспевать за предложением.

    И не только спрос, но и цены. На прошлой неделе литр самого популярного в стране бензина SP95-E10 в среднем продавался по цене 2,133 евро (около 207 рублей по текущему курсу), в то время как дизельное топливо шло еще дороже – в среднем по 2,312 евро (около 224 рублей). Глава Французского союза представителей нефтяной промышленности Филипп Касбас на вопрос о том, может ли топливо достичь цены в три евро, счел такой сценарий «нереалистичным», но только на протяжении нескольких ближайших недель.

    По его мнению, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, «не будет уже ничего невозможного», и если цена подскочит на 30-40%, французы рискуют увидеть и три евро за литр топлива (около 290 рублей), и больше. Собственно говоря, некоторые частные заправки уже выставляли близкие к трем евро ценники, но это все же были отдельные случаи.

    По мнению немецкого экономиста Клаудии Кемферт, если цена на дизельное топливо в Европе и впрямь поднимется до трех евро, а бензин будет стоить около двух с половиной, это уже «станет значительным ударом для покупательной способности». По подсчетам французских экономистов, залить бак дизельным топливом по цене в три евро обойдется в 150 евро, что на 34,4 евро больше, чем сейчас. Поездка на машине, которая тратит шесть литров на 100 км и проезжает 12 тыс. км в год, при таких ценах будет обходиться на 495 евро в год дороже, а если в год она проезжает 20 тыс. км, то на 826 евро дороже.

    И именно проблема дизеля, учитывая его важность, сейчас особенно беспокоит французские власти, потому что первым экспортером дизельного топлива являются США, а вторым – Россия. Меж тем Россия не так давно продлила запрет на экспорт дизеля до конца сентября.

    Поставки с Ближнего Востока стали проблематичны по причине полыхающей там войны, закрытия Ормузского пролива, к которому прибавились трудности с проливом Баб-эль-Мандеб и прекращением работы поврежденного саудовского трубопровода. «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – поясняет Юшков.

    Чтобы не допустить социального взрыва, правительство Лекорню анонсировало целевые меры помощи секторам, которые больше всего пострадали от роста цен на топливо. До конца года продлены субсидии на топливо для фермеров – 15 евроцентов с литра, для строителей – 20 евроцентов с литра и для рыбаков. Последним даже увеличили субсидию с 25 до 35 евроцентов – максимального уровня, который позволяют правила ЕС.

    Эти выплаты лягут тяжким бременем на французский бюджет, и без того проблемный.

    Однако трудности французских властей на этом не кончаются. Дело в том, что профсоюз производителей топлива призвал начать 8 октября забастовку на всех предприятиях Total Energies, включая как заправки, так и нефтеперерабатывающие заводы.

    Главными причинами, как отметил профсоюзный деятель Эрик Селлини, стало «ухудшение условий труда, которое особенно проявилось во время периодов рекордной жары», и недостаточные зарплаты, особенно возмутительные на фоне сверхприбылей нефтяной отрасли и взлета дивидендов акционеров группы.

    И как будто мало эффекта, который эта забастовка может оказать на цены на топливо, в январе должен вступить в силу европейский регламент, посвященный выбросам метана при добыче нефти и газа. По некоторым подсчетам, цены на бензин, а также на газ из-за этого регламента могут подняться еще на 24%. Так что, похоже, бензину по три евро во Франции все-таки быть.

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